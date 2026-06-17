Tennis: Top-Stars um Jannik Sinner erwägen Mixed-Boykott bei den US Open

In der Auseinandersetzung um eine höhere Spielerbeteiligung an den Grand-Slam-Einnahmen erwägen mehrere Tennis-Top-Stars einem Bericht zufolge den Boykott des Mixed-Wettbewerbs bei den US Open. Jannik Sinner steht dabei im Mittelpunkt der Berichte.

Jannik Sinner steht offenbar an der Spitze einer Gruppe von Top-Stars der Tennis -Welt, die sich ernsthaft mit einem Grand-Slam- Boykott auseinandersetzen. Im Streit um eine höhere Beteiligung von Spielern an den Einnahmen der Grand Slam s könnte es offenbar zu einem drastischen Schritt kommen.

Wie die britische Zeitung "The Times" berichtet, spielen mehrere Top-Stars mit dem Gedanken, den Mixed-Wettbewerb bei den US Open zu boykottieren. Seit mehreren Monaten gibt es zwischen der Tennis-Elite und den Organisatoren der vier Majors Ärger um die Verteilung der durch die Turniere erwirtschafteten Gelder, da die Veranstalter teils deutlich weniger als das von den Spielern geforderte Minimum von 22 Prozent des Gesamterlöses als Preisgelder ausschütten.

Zwar hatten die Grand-Slam-Turniere zuletzt eingelenkt und die Prämien auf ein Volumen von 64,2 Millionen Pfund erhöht, doch ist man auf der Spielerseite weiterhin unzufrieden. Nachdem ein Großteil der Top-Stars bereits seine Medienverfügbarkeiten stark eingeschränkt hatte, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, könnte nun der erst im vergangenen Jahr reformierte Mixed-Wettbewerb beim Grand Slam in New York ein Opfer des Streits werden.

Im Vorjahr hatten die Organisatoren den Mixed-Wettbewerb in die Woche vor dem eigentlichen Turnier gezogen, um einerseits mehr Top-Stars für diese Konkurrenz zu gewinnen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit für die US Open schon vorab zu steigern. Dieser Plan ging zumindest in Bezug auf die Besetzung voll auf: Superstar Carlos Alcaraz trat im Mixed gemeinsam mit Emma Raducanu an, Novak Djokovic spielte an der Seite von Olga Danilovic.

Eigentlich hatte auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner im Mixed aufschlagen wollen, musste jedoch kurzfristig aufgrund einer Infektion passen. Auch in diesem Jahr könnte Sinner im Mixed fehlen. Der Bericht der "Times" nennt den Italiener als einziges Mitglied der möglichen Boykotteure namentlich





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