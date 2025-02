Tennis-Trainer wegen sexuellen Übergriffen zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein ehemaliger Tennislehrer aus Bremen wurde wegen sexueller Übergriffe auf Kinder und Jugendliche zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Landgericht Bremen sah es als positiv an, dass die Opfer mit der Sache abgeschlossen hätten und keine gravierenden Schäden feststellbar waren.

Ein ehemaliger Tennistrainer wurde vom Landgericht Bremen wegen sexueller Übergriffe auf Kinder und Jugendliche zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der 46-Jährige hatte die Kinder und Jugendlichen in Vereinen in Bremerhaven und im niedersächsischen Umland trainiert. Laut Gericht ging es in der Verhandlung um fast 100 Fälle im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen.

Der Trainer soll die Jungen unter Druck gesetzt und ihnen teilweise Geld gezahlt haben, damit sie ihm Aufnahmen sexueller Handlungen schickten. Außerdem soll er die Jungen aufgefordert haben, in der Dusche vor ihm zu tanzen und dabei sie heimlich gefilmt haben. Das Gericht räumte ein, dass die Entscheidung nicht leicht gemacht wurde. Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Bewährungsstrafe zu verhängen, sei gewesen, dass die vier betroffenen Jungen „eigentlich mit der Sache abgeschlossen“ hätten und keine gravierenden Schäden feststellbar gewesen seien. Der Trainer wird zur Fortsetzung seiner Therapie verpflichtet, 10.000 Euro Schmerzensgeld an die Betroffenen zahlen und darf sich nicht mehr in der Nähe von öffentlichen Orten mit vielen Kindern aufhalten





