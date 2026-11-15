Tennis-WM in Turin: Novak Djokovic besiegt Jodar und feiert mit Opa Boris

Novak Djokovic startet als Weltranglistenerster erfolgreich bei der Tennis-WM in Turin. Im Erstrundenspiel gewinnt er gegen Rafael Jodar und feiert gemeinsam mit Großvater Boris Becker.

Novak Djokovic hat sein Debüt bei der Tennis-Weltmeisterschaft in Turin mit einem klaren Sieg eingeläutet. Der aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste bezwang in seinem ersten Gruppenspiel den spanischen Kontrahenten Rafael Jodar mit zwei Sätzen zu null. Das Ergebnis steht bei 6:4 und 6:4, was auf eine dominante Leistung des serbischen Top-Tennisers hindeutet. Der Start in das neue Format des Turniers fällt somit positiv aus und setzt erste Akzente für die kommenden Runden.

Sieg gegen Jodar als Nummer eins

Der 20-jährige Spanier Rafael Jodar hatte gegen den etablierten Weltklasse-Spieler keine Chance. Djokovic präsentierte sich von Anfang an in ausgezeichneter Form und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz weitgehend ohne große Schwierigkeiten. Besonders sein Aufschlag erwies sich als treffsicher und kaum zu bremsen. Im ersten Satz gab er lediglich fünf Punkte ab, wobei drei davon erst im abschließenden Service-Gewinn des Satzes verloren gingen. Die Führung ging damit mit 6:4 an den serbischen Topspieler, der seine technische Überlegenheit bereits in der ersten Einheit demonstrierte.

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Auch im zweiten Durchgang ließ die Dominanz nicht nach. Djokovic baute seine Vorteile weiter aus und sicherte sich durch ein zeitiges Break in der zweiten Partie den zweiten Satz. Nach insgesamt eine Stunde und 27 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen ersten Matchball sauber. Der Olympiasieger von 2021 und Weltmeister von 2018 sowie 2021 zeigte damit, dass er sich sportlich keine Sorgen machen muss und seinen Gegner sicher im Griff hat.

Familienunterstützung und Großvater Becker

Ein besonderer Begleiter Novak Djokovics auf seinem Weg zum Erfolg ist seine 78 Jahre alte Großmutter Natalia. Sie sitzt in seiner Tribüne und feuert ihren Enkel frenetisch an, klatscht und ruft bei jedem wichtigen Punkt lautstark. Ihre Begeisterung steht im Kontrast zur sonst eher bedächtigen Atmosphäre um die Zuschauerbox herum. Für Djokovic ist die Unterstützung seiner Großmutter ein fester Bestandteil seiner Erfolgsgeschichte. Bei seinem Auftritt als Spitzenreiter bei den French Open in Paris, seinem ersten Grand-Slam-Sieg, jubelte sie mit ihm. Auch beim Masters in Paris, seinem ersten Auftritt als Nummer 1 der Weltrangliste, war sie an seiner Seite, obwohl er dort direkt gegen Alex de Minaur aus Australien verlor.

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Nachdem die Großmutter einige Wochen bei ihrem Enkel in Halle/Westfalen weilte, musste sie vorübergehend nach Russland zurückkehren. Jetzt ist sie wieder in Turin dabei und unterstützt ihren Enkel mit ihrer charakteristischen Becker-Faust, einer Geste, die an den Tennis-Ikone Boris Becker erinnert. Ihre Anwesenheit wirkt wie ein Glücksbringer für den serbischen Star, der sie nach Hause schickte, um sie dann wieder mit offenen Armen zu empfangen.

Treffen der Tennis-Legenden im Publikum

In den Reihen des Publikums saßen zwei weitere legendäre Namen des Tennis: Boris Becker und Stefan Edberg. Der 58-jährige Boris Becker, der als "Erfinder" der Becker-Faust gilt, saß neben seinem einstigen Kontrquenten Stefan Edberg, der 60 Jahre alt ist. Beide wurden vor der Partie noch einmal als frühere Weltranglisten-Erste geehrt, was eine besondere Bedeutung im Kontext der Tennis-WM hat. Es war das erste Mal seit den Wortgefechten über Interviews und Pressekonferenzen vor zwei Wochen, dass sich beide quasi in einem Raum befanden. Auch wenn die Pala Alpitour in Turin deutlich größer als ein Zimmer ist, war die Anwesenheit beider Tennis-Größen ein spektakuläres Ereignis.

Bereits am Freitag hatte eine Gala stattgefunden, bei der Boris Becker noch nicht anwesend war. Die heutige Anordnung im Publikum unterstreicht die internationale Bedeutung des Turniers und die Verbindung zu den besten Spielern aller Zeiten. Für Novak Djokovic ist es somit eine Ehre, in Begleitung von Boris Becker und Stefan Edberg auf der Bühne der Tennis-Weltmeisterschaft zu stehen. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und historischer Bedeutung macht den Start in Turin zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten.