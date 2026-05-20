Tennisclub Kündigung nach muslimischem Pächterbeitrag

Der Gießener Tennisclub Rot-Weiß suchte lange einen neuen Pächter für sein Vereinsheim. Das Ehepaar Bayram und Isabell D. hatte Interesse und legte ein Konzept vor. Die Gastronomen sind in der Region bekannt für ihre anatolische Küche. Doch bevor das muslimische Paar die Küche im Vereinsheim anwerfen konnte, wurde ihm fristlos gekündigt, weil es keinen Alkohol ausschenken will.

Der Gießener Tennisclub Rot-Weiß suchte lange einen neuen Pächter für sein Vereinsheim. Das Ehepaar Bayram und Isabell D. hatte Interesse und legte ein Konzept vor.

Die Gastronomen sind in der Region bekannt für ihre anatolische Küche. Doch bevor das muslimische Paar die Küche im Vereinsheim anwerfen konnte, wurde ihm fristlos gekündigt, weil es keinen Alkohol ausschenken will. Für Bayram und Isabell D. war dies ein Tiefschlag. Man habe nicht gewusst, dass künftig kein Alkohol ausgeschenkt werden soll.

Der Club sei "belogen und betrogen" worden, so Ostermeyer gegenüber. Die neuen Pächter halten dagegen. Von Anfang an habe im Konzept gestanden, dass es anatolische Küche geben sollte - und keinen Alkohol. Dies habe nichts mit ihrem muslimischen Glauben zu tun.

Man wolle einen familienfreundlichen Ort schaffen. Alkoholische Getränke würden da nicht passen, erklärte Isabell. Der Verein kündigte an, am Freitag Räumungsklage einzureichen, sollten die Pächter das Lokal bis dahin nicht zurückgebaut haben und aus der Wohnung ausgezogen sein. Doch die Eheleute geben die Hoffnung nicht auf





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