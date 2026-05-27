Tennisprofis Korpatsch und Wang: Handschlagsstreit und Ballabdrücke

Tamara Korpatsch und Wang Xinyu, zwei erfolgreiche Tennisspielerinnen, haben nach einem Grand-Slam-Turnier einen Handschlagsstreit und einen Ballabdrücke-Skandal ausgelöst. Korpatsch lehnte Wang einen Handschlag ab und zeigte später, dass der Ball, den Wang im ersten Satz abwarf, im Aus war. Wang zeigte sich reumütig und entschuldigte sich später.

Höllenkrach um einen Ballabdruck! Die Tennis profis Tamara Korpatsch (31) und Wang Xinyu (24) werden wohl keine Freundinnen mehr. Die Hamburgerin gewann in der 2. Runde der Karriere in der 3.

Runde eines Grand-Slam-Turniers. Aber das rückte nach dem Matchball zum Eklat am Netz. Die Deutsche verweigerte der Chinesin den Handschlag. Warum das denn?

Auslöser war ein Ball der Asiatin im ersten Satz, den die Schiedsrichterin im Aus sah, ebenso Korpatsch. Das wollte Wang nicht wahrhaben und ging in die Hälfte ihrer Gegnerin, um sich den Abdruck anzuschauen. Was sie sah, waren zwei Abdrücke. Korpatsch bei Eurosport: „Die waren beide im Aus und ich habe in ihrem Gesicht gesehen, dass sie das auch sah.

Aber sie meinte dennoch, dass da irgendwas zu sehen ist. Ich sagte dann zu ihr: ‚Ist dir das nicht peinlich, dass du da hier herkommst, nur, weil deine Box da so einen Alarm macht?

‘“Den Handschlag schließlich zu verweigern, war nicht von vornherein geplant. „Am Netz sagte sie aber, dass sie das nicht gut fand mit den Ballabdrücken. Ich fragte sie, was sie nicht gut fände. ‚Dass ich dir den Ball nicht geschenkt habe, oder was?

‘ Ich sagte dann: ‚Weißt du, was? Ich geb dir nicht die Hand.

‘ Ich fand das total unsportlich von ihr. “Wang selbst zeigte sich reumütig. „Ich würde in der gleichen Situation nicht nochmal so handeln. Dafür kann ich mich nur entschuldigen.

Ich habe die Lage nicht verstanden. Auf die andere Seite gehen uns so, das war nicht richtig.

“ Dafür erhielt sie auch eine Verwarnung, denn das ist nicht erlaubt. Aber es ist nur eine Entschuldigung für ihr Verhalten, keine bei Korpatsch.

„Der Ball war aus, aber darum geht es nicht. Ich würde abwarten und dem Schiedsrichter keinen anderen Abdruck zeigen. Ich weiß nicht, warum sie das tat“, so Wang. Die Auflösung rein technisch: Eurosport-Reporter Markus Paszehr: „Wir haben die Hawkeye-Daten.

Der Ball war acht Millimeter im Aus.

“ Korpatsch: „Ha, siehste! Das kann sie sich ja dann anschauen. Und dann kann sie sich bei mir entschuldigen.

“ Kommt vielleicht noch. Am Donnerstag muss sie gegen die Ukrainerin Elina Svitolina (31) ran





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