Beim Rasenturnier am Weissenhof muss auch Yannick Hanfmann nach einem Dreisatzkampf gegen Mattia Bellucci die Segel streichen. Währenddessen wird das Duell zwischen Struff und Bublik vom Regen unterbrochen. Die Top-Favoriten Shelton und Fritz starten erst am Donnerstag.

Beim traditionsreichen Tennis turnier am Weissenhof , einem der ältesten und renommiertesten Rasen platz-Events in Deutschland vor den Wimbledon -Championships, hat sich das deutsche Teilnehmerfeld in der ersten Runde deutlich gelichtet.

Nachdem bereits der französisch-deutsche French-Open-Sieger Alexander Zverev seine Teilnahme kurzfristig hatte absagen müssen und zuvor mit Daniel Altmaier, David Dedura und Louis Gentzsch schon drei weitere deutsche Spieler ihre Erstrundenpartien verloren gegeben hatten, war auch für Yannick Hanfmann (34) am Mittwochvormittag Schluss. Der erfahrene Rechtshänder, der in der Qualifikation noch überzeugt hatte, musste sich nach einem langen und hart umkämpften Dreisatzmatch dem aufstrebenden italienischen Talent Mattia Bellucci geschlagen geben.

Hanfmann, der in der Weltrangliste knapp hinter Bellucci platziert ist, stemmte sich mit großer Gegenwehr gegen die drohende Niederlage. Nach einem engen ersten Satz, den er mit 5:7 verlor, wehrte er im zweiten Durchgang beim Stand von 4:5 zwei Matchbälle des Italieners ab. Mit viel Nervenstärke rettete er sich in den Tiebreak, den er mit 7:4 für sich entschied und damit den Satzausgleich erreichte. Im entscheidenden dritten Satz jedoch ließ die Kraft langsam nach.

Deutlich behindert von offensichtlichen Rückenproblemen, die ihn bereits im zweiten Satz begleitet hatten, konnte Hanfmann sein Spiel nicht mehr aufrechterhalten. Beim Stand von 1:4 ließ er sich auf dem Platz behandeln, die Schmerzen blieben jedoch zu stark, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein. Somit endete die Begegnung mit 2:6 im dritten Satz und einem Gesamtergebnis von 5:7, 7:6 (7:4), 2:6.

Währenddessen wurden die Zweitrundenpartien von Jan-Lennard Struff (35) und dem kasachischen Top-Spieler Alexander Bublik durch anhaltenden Regen und die daraus resultierenden Platzprobleme unterbrochen. Die Partie, die ursprünglich am Vormittag beginnen sollte, war nach nur drei absolvierten Spielen im ersten Satz bei einem Stand von 1:2 für Struff für über drei Stunden unterbrochen worden. Erst gegen 18 Uhr konnte auf dem Center Court wieder gespielt werden, nachdem die Platzpfleger das Grün von den Wassermassen befreit hatten.

Struff und Bublik, die beide zu den bekanntesten Namen im Turnierfeld zählen, mussten ihre intensive Begegnung also auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Die Wetterbedingungen sorgen seit Jahren beim Weissenhof-Turnier für Diskussionen, da das Spiel auf Rasen bei Nässe extrem gefährlich und nicht durchführbar ist. Trotz der frühen deutschen Negativserie bleibt das Turnier weiterhin hochkarätig besetzt. Die beiden großen amerikanischen Hoffnungsträger und Top-Favoriten, Ben Shelton (ATP-Rang 5) und Taylor Fritz (ATP-Rang 9), starten erst am Donnerstag ins Wettbewerb.

Shelton, der bei den French Open für Furore gesorgt hatte und mit seinem Aufschlag-Spiel perfekt für Rasen geeignet ist, sowie Fritz, ein etablierter Top-10-Spieler mit starker Bilanz auf diesem Untergrund, gelten als die größten Herausforderer der anwesenden etablierten Stars wie Stefanos Tsitsipas oder Grigor Dimitrov. IhrDebüt wird mit Spannung erwartet, da beide Spieler in derucceeded season bereits auf Rasen sehr gute Ergebnisse erzielt haben und als Hauptkonkurrenten für den Titel in Stuttgart gehandelt werden.

Das Turnier, das als wichtiger Vorbereitungswettbewerb für Wimbledon dient, bietet zudem vielen Spielern die letzte Möglichkeit, wertvolle Rankingpunkte und Spielpraxis vor dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres zu sammeln





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