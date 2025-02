Teppiche frisch halten: So bekämpfst du Gerüche effektiv

Teppiche sind in jedem Zuhause ein wertvolles Element, doch sie neigen dazu, Gerüche zu absorbieren. Mit diesen praktischen Tipps kannst du deinen Teppich schnell und einfach von unangenehmen Gerüchen befreien und für einen frischen Duft sorgen.

Teppiche verleihen jedem Raum Wärme und Behaglichkeit, doch sie ziehen auch schnell Gerüche an. Ob nach ausgelassenen Familienzusammenkünften, tierischen Abenteuern oder einfach dem alltäglichen Leben – Teppiche fangen schnell Gerüche ein und geben sie nur ungern wieder her. Doch mit ein paar cleveren Tricks kannst du deinen Teppich im Handumdrehen auffrischen.

\Am besten probierst du alle Hausmittel erst einmal an einer unauffälligen Stelle aus, zum Beispiel an einem Teil des Teppichs, der unter einem großen Möbelstück wie dem Sofa oder dem Bett versteckt ist. Mische weißen Essig mit warmem Wasser im Verhältnis 1:2. Tupfe die Stelle bei nassen Flecken vorsichtig ab oder fülle die Mischung in eine Sprühflasche, um den Teppich leicht zu besprühen. Verteile Rasiercreme auf den verschmutzten oder geruchsbelasteten Stellen. Ein paar Tropfen Lavendel- oder Zitronenöl im Natron oder Backpulver sorgen für zusätzlichen Frischeduft. Alternativ kannst du ein Baumwolltuch mit deinem Lieblings-Ätherischen Öl tränken und den Teppich damit abwischen. \Für Gerüche, die tief in die Fasern eingedrungen sind – wie Tierurin – eignen sich enzymatische Reiniger. Diese speziellen Produkte bauen Geruchspartikel ab und sind in Drogerien oder Fachgeschäften erhältlich. Ein Dampfreiniger kann hartnäckige Gerüche effizient beseitigen: Regelmäßiges Staubsaugen und schnelles Handeln bei Flecken sind wichtig, um Gerüche zu vermeiden. Einmal im Monat hilft eine der oben genannten Methoden, den Teppichboden frisch zu halten. Ätherische Öle können zusätzlich für einen angenehmen Duft sorgen. Auch eine gute Raumbelüftung und gelegentliches Ausklopfen können Wunder wirken





