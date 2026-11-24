Tepto zieht zur Black Week bis zu 550 Euro zusätzlich im Warenkorb ab. Dabei sind etwa ein Balkonkraftwerk mit 4,1-kWh-Speicher und eine Dachanlage #werbung

Wer Solarstrom auch nach Sonnenuntergang nutzen möchte, sollte den deutschen Anbieter Tepto ins Visier nehmen. Dort winken zur Black Week allerhand Angebote für den Balkon und fürs Hausdach.

Richtig gehört. Es geht um mehr als stinknormale Balkonkraftwerke. Beispiele gefällig? Ein Balkonkraftwerk mit vier Glas-Glas-Modulen und 4,1-kWh-Speicher ist ebenso dabei wie ein FoxESS-Komplettset mit 22 Modulen und 11,52-kWh-Speicher.

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Daneben sind selbstredend auch einzelne Solarmodule und Speicher zum Nachrüsten Teil der Aktion. Wie viel Geld man zusätzlich spart, hängt vom Warenkorbwert ab.bis einschließlich Sonntag, 29. November. Der Zusatzrabatt richtet sich nach dem Gesamtwert der für die Aktion markierten Artikel.

Ab 500 Euro zieht der Shop weitere 25 Euro ab, ab 1.000 Euro sind es 50 Euro und ab 1.500 Euro 75 Euro. Ab 5.000 Euro gibt es 250 Euro Rabatt, ab 6.000 Euro sind es 300 Euro. Die höchste der 15 Stufen greift ab 10.000 Euro und bringt 550 Euro Nachlass. Tepto zieht den Betrag automatisch im Warenkorb ab.

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Pro Bestellung gilt die höchste erreichte Stufe.. Das Set bringt vier bifaziale Glas-Glas-Module von Jolywood mit. Jedes kommt auf 500 Wp, zusammen sind es 2.000 Wp. Für die Abgabe ins Hausnetz nennt Tepto 800 Watt.

Der Speicher besteht aus dem Conow CBE2000 Pro AIO und einem Erweiterungsakku. Zusammen kommen sie auf rund 4,1 kWh. So lässt sich tagsüber erzeugter Solarstrom zwischenspeichern und am Abend etwa für Kühlschrank, Router und Beleuchtung nutzen. Für den Lithium-Eisenphosphat-Akku nennt Tepto 6.000 Ladezyklen und zehn Jahre Herstellergarantie.

Einen dreiphasigen Conow-Smart-Meter legt der Händler gratis dazu. Damit kann der Speicher seine Stromabgabe effizient am Verbrauch im Haushalt ausrichten. Installieren muss ihn selbstredend ein Elektriker. Der Aktionspreis für das Set liegt bei 1.319 Euro und damit 260 Euro unter dem angezeigten Streichpreis.

Im Warenkorb gehen weitere 50 Euro ab, sodass am Ende 1.269 Euro zuzüglich Versand bleiben. Ob der Vorrat bis Sonntag reicht? Das hängt von der Nachfrage ab.richtet sich an Hauseigentümer und Häuslebauer. Es enthält 22 schwarze Glas-Glas-Module aus dem Hause Sunpro mit je 460 Wp, was auf insgesamt 10,12 kWp hinausläuft.

Dazu kommen der dreiphasige Hybridwechselrichter FoxESS H3-12.0-Smart mit 12 kW, ein Smart Meter und Montagematerial fürs Schrägdach. Der Hochvoltspeicher EK12 Plus fasst seinerseits 11,52 kWh. Tepto führt auch Varianten mit bis zu 46,08 kWh. Die Anlage ist laut Anbieter übrigens notstromfähig.

Wer angesichts der hohen Spritpreise schon ein E-Auto in der Garage hat, kann eine Wallbox von FoxESS optional mitbestellen. Für das Paket mit 22 Modulen und 11,52-kWh-Speicher ruft Tepto 5.999 Euro auf. Das sind bereits 400 Euro weniger als der im Shop angezeigte Streichpreis. Allein beim Kauf dieses Sets kommen noch 250 Euro Warenkorbrabatt dazu.

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Damit kostet das Paket schlanke 5.749 Euro zuzüglich Versand.findet - braucht, erreicht mit einem weiteren Euro an teilnahmeberechtigtem Warenkorbwert bereits die nächste Rabattstufe. Dann zieht Tepto 300 Euro ab.und Gratis-Smart-Meter steht für 999 Euro im Sale und liegt damit 300 Euro unter dem angezeigten Streichpreis. Der Extrarabatt kommt obendrauf. Beim Einzelkauf bleiben nach 25 Euro Warenkorbrabattund FoxESS-Mikrowechselrichter kostet in der Variante mit vier Modulen 459 Euro und liegt damit 40 Euro unter dem angezeigten Streichpreis.

Das Set gehört zur Aktion und liegt für sich genommen unter der ersten Zusatzrabattstufe. Wer ohnehin einen passenden Speicher mitbestellen möchte, kann damit die Schwelle erreichen. Oder man bestellt gemeinsam mit dem Nachbarn. Zwei Sets kosten nach 25 Euro Warenkorbrabatt zusammen 893 Euro.kosten bei einer Mindestabnahme von sechs Stück 69,99 Euro pro Modul.

Ab 36 Stück sinkt der Stückpreis vor Warenkorbrabatt auf 68,90 Euro. Tepto gehört zu den großen deutschen Onlinehändlern für Balkonkraftwerke und Heimspeicher. Der Anbieter ist seit 2012 aktiv und beschäftigt inzwischen über 100 Mitarbeiter. Pro Jahr verkauft Tepto über eine Million Module, wobei der Versand aus Marienheide und Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen erfolgt.

Dabei steht eine Lagerfläche von 40.000 m² zur Verfügung. Bei Trusted Shops erreicht Tepto hohe 4,53 von 5 Sternen bei über 9.000 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Tepto zieht zur Black Week bis zu 550 Euro zusätzlich im Warenkorb ab. Dabei gewährt man auf viele Produkte bereits einen Nachlass.

Am Start sind unter anderem ein Balkonkraftwerk mit 4,1-kWh-Speicher und eine Dachanlage mit 22 Modulen und 11,52-kWh-Akku.