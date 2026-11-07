Ter Stegen als Nummer eins im DFB-Kader: Hamann kritisiert Nominierung

Bundestrainer Klopp nominiert Marc-Andre ter Stegen erneut als Nummer eins. Dietmar Hamann zweifelt bei Sky, Oliver Kahn verteidigt die Entscheidung.

Bundestrainer Klopp hat Marc-Andre ter Stegen erneut für den DFB-Kader als Nummer eins nominiert. Die Entscheidung sorgt für Diskussionen, nachdem TV-Experte und Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann die Nominierung beim Sender Sky öffentlich kritisiert hat.

Hamann hält die Rangfolge im Tor für nicht nachvollziehbar

Dietmar Hamann findet es nur schwer nachvollziehbar, dass Marc-Andre ter Stegen als Nummer eins gesetzt wird. Seine Kritik richtet sich vor allem gegen die Begründung der Rangfolge im Tor des DFB-Kaders.

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Hamann erkannte an, dass ter Stegen zurückgekehrt ist. Er gab jedoch zu bedenken, dass ter Stegen in der Nationalmannschaft nicht gut gehalten habe, wie er bei Sky feststellte.

In der ersten Abstellphase unter Klopp zeigte der 34-Jährige im Spiel gegen die Niederlande starke Reaktionen auf der Linie. Zugleich offenbarte er einige Unsicherheiten im Spiel mit dem Ball.

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Nach Hamanns Einschätzung gibt es nur einen Grund, warum ter Stegen unter Klopp erste Wahl ist. Er verwies darauf, dass in Deutschland kein Manuel Neuer und kein Oliver Kahn mehr im Tor steht, und sah deshalb keine verdiente Nominierung.

Kahn hält die Nominierung für verdient

Oliver Kahn widersprach Hamann noch in derselben Sendung bei Sky. Kahn bezeichnete ter Stegen im Moment als stabil.

Kahn hielt es jedoch für verfrüht, sich schon jetzt sicher festzulegen. Seine Begründung: In Deutschland gibt es momentan keine absolute Nummer eins, wie man sie über viele Jahre mit Manuel Neuer hatte.

Kahn ging noch weiter und stellte fest, dass ter Stegen sich die Nominierung verdient hat. Zugleich betonte er, dass der 34-Jährige diese nun mit Leistung unterstreichen müsse.

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Leistung entscheidet über die Rolle als Nummer eins

Die Debatte zeigt, dass die Torhüterfrage im DFB-Kader zwischen Kritik und Rückendeckung steht. Hamann sieht keinen verdienten Status, während Kahn die Nominierung als gerechtfertigt, aber an Leistung gebunden beschreibt.

Die Gegenüberstellung beider Positionen zeigt, dass es nicht nur um eine einzelne Personalie geht. Sie betrifft auch die Frage, wie Klopp die Torwartposition besetzt, solange Manuel Neuer nicht mehr zur Verfügung steht.

Für ter Stegen bedeutet die Debatte, dass er als Nummer eins vor allem auf dem Platz überzeugen muss. Die genannten Aussagen lassen den Status des Torhüters offen, und es werden in den vorliegenden Informationen keine weiteren Termine für eine endgültige Entscheidung genannt.