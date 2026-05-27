Ter Stegen beendet Leih-Ära bei Girona mit emotionalem Abschied

Marc ter Stegens Leihe zum FC Girona ist vorbei. Nach nur zwei Einsätzen und einer schweren Verletzung verabschiedet er sich von Verein und Fans. Der Torhüter bedankt sich für die Unterstützung und blickt mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit in Girona zurück.

Die Leihe von Marc ter Stegen an den FC Girona ist beendet. Der Torhüter kehrt zu seinem Stammverein FC Barcelona zurück, nachdem er die zweite Saisonhälfte in Katalonien verbracht hatte.

Ter Stegen, der in der Vergangenheit als einer der besten Torhüter der Welt galt, hatte bei Barça seinen Stammplatz verloren und war im Januar nach Girona ausgeliehen worden, um Spielpraxis zu sammeln. Doch die Leihe verlief alles andere als optimal. Ter Stegen absolvierte lediglich zwei Spiele für Girona, bevor ihn eine schwere Oberschenkelverletzung stoppte. Im Februar musste er sich einer Operation unterziehen, und seitdem fällt er aus.

Ein Comeback auf dem Platz blieb ihm in der verbleibenden Saison verwehrt. Ohne seinen erfahrenen Torhüter stieg Girona am Ende der Saison als Tabellen-19. in die zweite Liga ab. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedete sich ter Stegen von seinem Leihverein und den Fans. Er schrieb: Girona, vielen Dank für diese Monate.

Auch wenn meine Etappe auf dem Feld viel kürzer war, als wir uns alle gewünscht hätten, mit nur zwei Spielen nach meiner Ankunft im Januar und weil ich danach für den Rest der Saison draußen bleiben musste, bin ich sehr dankbar dafür, wie ihr mich vom ersten Tag an empfangen habt. Es war mir eine Ehre, Teil dieser Familie zu sein, die Umkleidekabine mit dieser Gruppe zu teilen und die Zuneigung der Vereinsmitarbeiter und einer unglaublichen Fangemeinde zu spüren.

Ter Stegen zeigte sich trotz der schwierigen Situation optimistisch für die Zukunft von Girona. Das Ende war nicht das, was wir wollten, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Klub die Kraft, die Identität und die Menschen hat, um sehr bald wieder dorthin zurückzukehren, wo er hingehört: in die höchste Spielklasse. Vielen Dank an alle Fans für die Unterstützung und die Zuneigung. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft.

Die Leihe von ter Stegen war auch für Barcelona von Bedeutung, da der Klub auf eine Rückkehr des Torhüters hoffte, um ihn entweder wieder in die erste Mannschaft zu integrieren oder ihn gewinnbringend zu verkaufen. Doch aufgrund der Verletzung und der langen Ausfallzeit ist ter Stegens Zukunft ungewiss. Sein Vertrag bei Barcelona läuft noch bis 2028, aber es gilt als unwahrscheinlich, dass er noch einmal das Trikot der Katalanen überstreifen wird.

Der Torhüter fehlt zudem der deutschen Nationalmannschaft für die bevorstehende Weltmeisterschaft im Sommer, was seine sportliche Situation weiter verkompliziert. Ter Stegen, der in der Vergangenheit als Nummer zwei hinter Manuel Neuer galt, hatte gehofft, durch die Leihe wieder Spielpraxis zu bekommen und sich für die WM zu empfehlen. Doch die Verletzung durchkreuzte diese Pläne. Für Girona bleibt die kommende Saison in der zweiten Liga eine große Herausforderung.

Der Verein muss den Abstieg verkraften und gleichzeitig einen Nachfolger für ter Stegen finden, da der Keeper den Klub verlassen hat. Die Fans in Girona werden ter Stegen jedoch in positiver Erinnerung behalten, trotz der kurzen und von Verletzungen geplagten Zeit. Sein Abschiedspost zeigt, wie sehr er die Zeit in Girona geschätzt hat, und die Fans dankten ihm in den Kommentaren für sein Engagement.

Insgesamt war die Leihe für alle Beteiligten eine enttäuschende Episode, aber ter Stegen blickt hoffnungsvoll nach vorne. Er wird nun seine Rehabilitation fortsetzen und versuchen, rechtzeitig für die neue Saison wieder fit zu werden, egal ob bei Barcelona oder einem anderen Verein. Die kommenden Monate werden zeigen, ob er seine Karriere wieder auf Kurs bringen kann. Eines ist sicher: ter Stegen hat den festen Willen, zurückzukehren und zu beweisen, dass er noch immer zu den besten Torhütern der Welt gehört





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