Ter Stegen verabschiedet sich von Girona - Zukunft ungewiss

Die Leihe von Marc-André ter Stegen zu Girona ist beendet. Der Torhüter bedankt sich emotional bei Verein und Fans. Seine Zukunft ist offen, eine weitere Leihe wird diskutiert.

Die Leihe von Marc-André ter Stegen zum katalanischen Klub Girona ist offiziell beendet. Der Torhüter des FC Barcelona verabschiedete sich mit emotionalen Worten über Instagram von seinem Leihverein und den Fans.

Ter Stegen schrieb: Girona, vielen Dank für diese Monate. Auch wenn meine Etappe auf dem Feld viel kürzer war, als wir uns alle gewünscht hätten, mit nur zwei Spielen nach meiner Ankunft im Januar und weil ich danach für den Rest der Saison draußen bleiben musste, bin ich sehr dankbar dafür, wie ihr mich vom ersten Tag an empfangen habt.

Es war mir eine Ehre, Teil dieser Familie zu sein, die Umkleidekabine mit dieser Gruppe zu teilen und die Zuneigung der Vereinsmitarbeiter und einer unglaublichen Fangemeinde zu spüren. Ter Stegen war im Januar nach Girona gewechselt, nachdem er bei Barça aussortiert worden war und keine Einsatzchancen mehr hatte. In Girona stand er zunächst in zwei Partien im Tor, bevor ihn eine Oberschenkelverletzung stoppte.

Im Februar musste er sich einer Operation unterziehen, seitdem fällt er aus und konnte nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Ohne ihn stieg Girona als Tabellen-19. in die 2. Liga ab.

Ter Stegen, der auch der deutschen Nationalmannschaft für die WM in diesem Sommer fehlt, äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Vereins: Das Ende war nicht das, was wir wollten, aber ich bin davon überzeugt, dass dieser Klub die Kraft, die Identität und die Menschen hat, um sehr bald wieder dorthin zurückzukehren, wo er hingehört: in die höchste Spielklasse. Vielen Dank an alle Fans für die Unterstützung und die Zuneigung.

Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Gute für die Zukunft. Wie es für ter Stegen nun weitergeht, bleibt offen. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft zwar noch bis 2028, doch ein erneuter Einsatz für die Katalanen gilt als eher unwahrscheinlich. Nach Informationen der spanischen Zeitung AS wird stattdessen über eine weitere Leihe diskutiert.

Ter Stegen hat in seiner Karriere viele Höhen erlebt, darunter mehrere Meistertitel mit Barcelona und den Gewinn der Champions League. Doch die vergangene Saison war für ihn von Rückschlägen geprägt. Die Verletzung und der Abstieg mit Girona waren schwierige Momente, die er nun verarbeiten muss. Die kommenden Wochen werden zeigen, welche Optionen sich für den 31-jährigen Keeper auftun.

Möglicherweise findet er einen neuen Verein, der ihm die nötige Spielpraxis bietet, um sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. Die Fans wünschen ihm jedenfalls alles Gute für seine weitere Laufbahn. Die Situation von ter Stegen ist auch ein Spiegelbild des modernen Fußballs, in dem selbst etablierte Spieler immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Seine Zeit in Girona war zwar kurz, aber sie hat gezeigt, dass er auch in schwierigen Zeiten seinen Teamgeist und seine Dankbarkeit bewahrt.

Die Unterstützung der Fans und des Vereins hat ihm geholfen, diese Phase zu überstehen. Nun blickt er nach vorne, und die Fußballwelt wird gespannt sein, wohin ihn sein Weg führt. Eines ist sicher: Marc-André ter Stegen wird weiterhin alles geben, um sein Können unter Beweis zu stellen





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