Marc-André ter Stegen zeigt bei Ajax Amsterdam herausragende Leistungen. Stürmer Tolu Arokodare äußert sich begeistert über die Rettungstaten des Torwarts.

Der deutsche Torwart Marc-André ter Stegen erlebt bei Ajax Amsterdam eine bemerkenswerte Rückkehr in die Erfolgsspur. Nach Jahren mit Verletzungen und dem Verlust seines Stammplatzes beim FC Barcelona hat der DFB-Torwart in den Niederlanden neue Stärke gezeigt. Seine Leistungen haben nicht nur die Mannschaft gesichert, sondern auch die Bewunderung seiner neuen Teamkollegen gewonnen. Die Formkurve des 32-Jährigen verläuft nun steil nach oben.

Tolu Arokodare lobt Ter Stegens Fangesicherheit

Tolu Arokodare hat sich in einem Interview mit der belgischen Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" deutlich über die Leistungen von Marc-André ter Stegen geäußert. Der 25-jährige Mittelstürmer von Ajax Amsterdam beschreibt die Trainingsituation als äußerst herausfordernd. Arokodare gibt zu, dass die Konstanz des Torhüters ihn zeitweise an den Rand der Verzweiflung treibt, was er als größten möglichen Lobpreis deutet. Er sagt offen, dass ter Stegen ihn im Training wahnsinnig mache.

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Arokodare erklärt, dass es manchmal unglaublich frustrierend sei, zuzusehen, wie der deutsche Nationalspieler Schuss nach Schuss pariert. Diese Fangesicherheit führe bei den Angreifern zwar zum Wunsch, den Torwart zu schlagen, diene aber gleichzeitig als Beweis für seine aktuelle Spitzenform. Die Worte sind keine Kritik, sondern eine Anerkennung der überragenden Qualität, die ter Stegen in das Training bringt und die den gesamten Kader nach oben zieht.

Statistische Daten und historische Siege für den Verein

Marc-André ter Stegen steht seit dem Sommer auf Leihbasis vom FC Barcelona kommend im Kader von Ajax Amsterdam. Bisher absolvierte er 14 Pflichtspiele für den Eredivisie-Klub. In vier dieser Begegnungen blieb er sauber und ließ keine Tore zu. Diese Statistiken unterstreichen seine Rolle als unverzichtbarer Bestandteil der aktuellen Verteidigungsstrategie von Ajax.

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Ein besonderer Erfolg gelang der Mannschaft am vergangenen Samstag im Derby gegen AZ Alkmaar. Tolu Arokodare traf bereits in der neunten Minute zum 1:0-Anschuss. Der entscheidende Moment kam jedoch später, als ter Stegen einen späten Versuch der Gegner zum Ausgleich verhinderte. Damit sicherte er den historischen Sieg, da Ajax zum ersten Mal seit fünf Jahren gegen diesen direkten Rivalen gewinnen konnte.

Aktuelle Tabellenposition und internationale Aufgaben

Ajax Amsterdam belegt nach elf Spieltagen den zweiten Platz in der Eredivisie. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord ist das Team eng im Rennen um die Meisterschaft. Neben der Liga spielt die Mannschaft auch international eine wichtige Rolle. In der Conference League gab es zwar eine 1:2-Niederlage gegen Hajduk Split, doch am zweiten Spieltag setzte sich das Team deutlich mit 2:0 gegen Atalanta Bergamo durch.

Die nächste Herausforderung für Marc-André ter Stegen und sein Team beginnt am kommenden Donnerstag. Dann reist Ajax nach Dänemark, um im dritten Spieltag der Conference League gegen den FC Midtjylland anzutreten. Der Anpfiff ist um 18.45 Uhr angesetzt. Die Ergebnisse in diesen internationalen Begegnungen könnten für die Morale und die Qualifikation entscheidend sein, während ter Stegen seine Form in den Niederlanden weiterhin bestätigt.