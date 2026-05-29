Terence Hills großes Comeback: Western-Legende kehrt mit neuem Filmprojekt zurück

Mit 87 Jahren steht Terence Hill erneut für einen Western vor der Kamera. Das besondere Projekt vereint die Nostalgie des Wilden Westens mit der Popularität des Fußballs und versetzt Fans in die klassische Ära der Italo-Western zurück.

Terence Hill , die legendäre Western -Ikone, kehrt mit einem neuen Film projekt zurück auf die große Leinwand. Im Alter von 87 Jahren steht der Schauspieler, der generationenübergreifend als der unvergessene Held aus Italo- Western wie "Winnetou" oder "Mein Name ist Nobody" verehrt wird, erneut vor der Kamera.

Gedreht wurde in den staubigen Wüstenkulissen Spaniens, dort, wo einst die klassischen Filme mit seinem langjährigen Partner Bud Spencer entstanden. In diesem neuen Werk verbindet Hill die nostalgische Welt des Wilden Westens mit der globalen Leidenschaft für Fußball. An seiner Seite stehen die Schweizer Nationalspieler Zeki Amdouni und Granit Xhaka, die als furchtlose Gefährten durch die Prärie reiten, um den Menschen im Amerika des 19. Jahrhunderts den Fußball zu bringen.

Die Handlung dreht sich um eine spektakuläre Wette, die entscheidet, ob der Sport auch im rauen Westen triumphieren kann. Für Millionen Fans ist die Rückkehr ihres Idols weit mehr als eine einfache Werbekampagne; sie ist ein emotionales Symbol der Hoffnung auf einen letzten großen Western. Hill selbst spricht von der Magie der Drehorte und der Freude, diese ikonischen Orte erneut zu besuchen. Obwohl bereits ein großes Filmprojekt zuvor aufgrund des Ausfalls einer Produktionsfirma scheiterte, hat Hill seinen Traum nicht aufgegeben.

Sein Statement "Ich bin noch nicht in die Rente geritten" klingt wie ein vielversprechendes Bekenntnis. Sollte sich ein Finanzier finden, wird der Cowboy-Held ein letztes Mal den Pistolengurt umschnallen - ein filmisches Vermächtnis, das Jahrzehnte später zeigt, warum Terence Hill der unangefochtene Star einer ganzen Ära blieb





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