Teresa Enke erinnert sich an die letzten Stunden von Robert Enke

Witwe Teresa Enke gibt im Podcast Einblicke in den letzten Tag ihres Mannes Robert Enke, der am 10. November 2009suizidierte. Details zur Tragödie.

Die Witwe des verstorbenen Torwarts Robert Enke teilt nun schmerzhafte Details zu den letzten Stunden vor dessen Suizid am 10. November 2009. Teresa Enke gibt in der Podcast-Folge "Wie geht's? Mit Robin Gosens" Aufschluss über den Abend, an dem sie dachte, es gehe ihrem Mann endlich besser. Zuvor hatte Robert Enke ihre Tochter, die im Jahr 2006 an einem Herzfehler verstarb, auf dessen Grab besucht und einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Das Missverständnis vor dem tragic Ende

Am Todestag selbst begann der Tag für Robert Enke scheinbar normal, obwohl kein Training anstand. Der ehemalige Profifußballer wollte einen körperlichen Rückstand aufholen und entschied sich trotz der freien Stunde für das Training. Teresa Enke bekam jedoch gegen 18:30 Uhr, als er noch nicht zu Hause war, ein mulmiges Gefühl beim Fernsehen. Kurze Zeit später hörte sie Sirenen, was ihr Unbehagen bestätigte. Ein Anruf beim Torwarttrainer Jörg Neblung klärte auf, dass Enke nicht zum Training erschienen war.

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Enkes Berater riet Teresa, nach einem möglichen Hinweis im Haus zu suchen. Im Schlafzimmer fand sie einen Zettel, der den Weg in die Tragödie ebnete. Sie eilte den Sirenen hinterher, da sie ihren Mann suchte. Ihre Beschreibung des weiteren Ablaufs fällt als extrem verwirrend und filmisch surreal. Nichts deutete auf das Finale hin, nachdem sie noch am selben Abend Küsse und Liebesbekundungen erhalten hatte.

Der Besuch auf dem Grab von Tochter Lara

Ein besonders ergreifendes Detail betrifft den Weg von Robert Enke zur Tat. Auf seiner Route hielt er am Grab seiner zwei Jahre zuvor verstorbenen Tochter Lara an. Dort hinterließ er ein Herz mit der Aufschrift: "Lara, Papa kommt!" Der Tod von Lara hatte den Vater schwer getroffen, da er im Moment des Geschehens direkt an ihrer Seite war.

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Teresa Enke ordnet die psychische Belastung ihres Mannes direkt diesem Verlust zu. Robert Enke verarbeitete den Schicksalsschlag nicht auf gesunde Weise. Beide versuchten ihrerzeit, den tiefen Schmerz durch schwarzen Humor zu überspielen. Teresa Enke räumt ein, dass dieser Umgang mit der Trauer ein Fehler beider Parteien war, da sie keine professionelle Hilfe in Anspruch nahmen.

Depressionen und die Suche nach Öffentlichkeit

Der Fußball diente Robert Enke als Ventil für seine inneren Kämpfe, doch die Depressionen verschwanden dadurch nicht. Sie schlummerten weiter in ihm und suchten früher oder später den Ausweg. Teresa Enke betonte, dass das Leid irgendwann nach außen drängte. Der Suizid beendete diese stille Qual, die aus der unverarbeiteten Trauer um Lara resultierte.

Am Tag nach dem Tod plante Teresa Enke, öffentlich über das Geschehene zu sprechen. Um drei Uhr nachts kontaktierte sie Verantwortliche von Hannover 96. Sie erklärte ihnen, dass sie die Wahrheit teilen wolle, da sie es ihrem verstorbenen Mann schuldig sei. Ihre Worte verdeutlichen den Wunsch nach Transparenz und Aufklärung rund um die Umstände des Todes von Robert Enke.