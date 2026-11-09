Teresa Enke erinnert sich an Suizid von Robert Enke

Teresa Enke gibt im Podcast Einblicke in den letzten Tag von Robert Enke. Sie offenbart Details zum Suizid am 10. November 2009 und der Verarbeitung des Todes ihrer Tochter Lara.

Der deutsche Fußball Torwart Robert Enke nahm sich am 10. November 2009 das Leben. Seine Witwe Teresa Enke blickt in einem Podcast mit Robin Gosens auf diese schicksalhafte Zeit zurück. Sie beschreibt, wie unerwartet der Tod für sie und die Familie war. Noch am Vortag hatte sie positive Signale von ihrem Mann wahrgenommen. Er habe sie in den Arm genommen und ihr gesagt, dass er sie liebe.

Die letzten Stunden und der Morgen

Robert Enke absolvierte acht Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Der Tag des 10. November 2009 begann für Teresa Enke zunächst völlig normal. Die Wende trat ein, als Robert Enke am Abend nicht wie üblich nach Hause kam. Sie hörte Sirenen, was ein ungutes Gefühl in ihr auslöste. Ein Telefonat mit dem Torwarttrainer verstärkte ihre Sorgen zusehends.

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Der Berater ihres Mannes riet ihr, nach Abschiedsnachrichten zu suchen. In diesem Moment fand sie einen Zettel im gemeinsamen Schlafzimmer. Kurz darauf erhielt sie die traurige Gewissheit, dass Robert Enke tot war. Die Ereignisse jenes Tages sind durch diese konkreten Details heute noch präzise nachvollziehbar.

Entscheidungen im direkten Anschluss

Trotz des unermesslichen Schocks traf Teresa Enke eine entscheidende Handlung. Sie entschloss sich, am nächsten Tag auf einer Pressekonferenz zu sprechen. Sie wollte die Wahrheit über den Tod ihres Mannes öffentlich machen. "Ich möchte sprechen. Das bin ich ihm schuldig", erklärte sie später. Diese öffentliche Transparenz war Teil der Bewältigung.

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Der Podcast beleuchtet auch tieferliegende familiäre Tragödien. Der Tod ihrer Tochter Lara ereignete sich im September 2006. Lara verstarb an den Folgen eines Herzfehlers. Dieser doppelte Verlust prägte das Leben der Familie nachhaltig. Die gemeinsamen Erlebnisse in dieser dunklen Zeit sind zentral für das Verständnis.

Verarbeitungsverhalten und psychischer Zustand

Der Verlust von Lara hatte Teresa und Robert Enke extrem schwer getroffen. Rückblickend bedauert Teresa, dass sie damals keine professionelle Hilfe in Anspruch nahm. Sie stellt fest, dass Robert Enke den Tod seiner Tochter nicht ausreichend verarbeitet hatte. Der Fußball wurde für ihn zu einem Ventil für seine Probleme.

Dieses Ventil konnte seine psychischen Probleme jedoch nicht lösen. Teresa Enke sagt aus, dass ihr dies erst nach dem Suizid bewusst wurde. Die Krankheit blieb lange unerkannt und unbehandelt. Die Erkenntnisse aus dem Podcast zeigen die Komplexität der Situation klar auf.

Das Grab als letzter Ort

Ein besonderer Moment wird im Podcast geschildert. Vor seinem Suizid besuchte Robert Enke noch einmal das Grab seiner Tochter Lara. Dort zeichnete er ein Herz auf den Stein. Darunter schrieb er die Worte: "Lara, Papa kommt!". Diese Geste fasst die emotionale Last zusammen, die auf ihm lastete. Der 10. November 2009 bleibt ein Datum tiefer Trauer.