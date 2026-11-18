Entdecken Sie die besten Thermen, Erlebnisbäder und Saunalandschaften in Bayern. Von der ThermenNatur Bad Rodach bis zum Bambados Bamberg: Alle Highlights und Fakten.

Regnerische Herbsttage laden dazu ein, der Hektik des Alltags zu entfliehen und die eigene Regeneration gezielt zu fördern. Für Bewohner Bayerns bietet die Region eine dichte Infrastruktur an hochkarätigen Thermen, Erlebnisbädern und Saunawelten, die sowohl sportliche Aktivität als auch tiefe Entspannung versprechen. Von der idyllischen Lage in Oberfranken bis zu den urbanen Wellness-Komplexen in Nürnberg und Fürth steht eine breite Palette an Einrichtungen zur Verfügung, die unterschiedlichste Ansprüche erfüllen.

ThermenNatur Bad Rodach und Fränkische Sole

Die ThermenNatur Bad Rodach positioniert sich als idyllisches Rückzugsort in der oberfränkischen Natur. Die Anlage überzeugt durch eine Kombination aus zwei Innen- und drei Außenbecken sowie zwei spezifischen Therapiebecken. Gäste nutzen zudem Dampfbäder, Kneippanlagen und einen Strömungskanal. Ein Highlight stellt die Solegrotte dar, die als komplettes Paket für erholsame Aufenthalte konzipiert ist. Die angeschlossene Saunalandschaft beinhaltet fünf moderne Themen-Saunen, die in einen großzügigen Außenbereich mit einer Feuerstelle integriert sind.

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In unmittelbarer Nähe gelegen, lockt die Franken-Therme in Bad Windsheim mit einem einzigartigen Angebot. Der Salzsee bietet hier ein in Bayern einzigartiges Schwebeerlebnis in vollgesättigter Sole, das als Wohltat für Haut und Seele beworben wird. Die Badehallen beherbergen vier Thermal-Sole-Becken für gesunde Entspannung, während die Saunalandschaft die Besucher verwöhnt. Diese Infrastruktur macht die Franken-Therme zu einem zentralen Anlaufpunkt für Sole-Fans.

Aquilla Ansbach und Fackelmann Therme Hersbruck

Das Aquella in Ansbach vereint Action mit Ruhe und Entspannung. Das Wellenbad und der Strömungskanal sorgen für Bewegung in den Becken. Rutschfans finden hier eine 73 Meter lange und kurvenreiche Abfahrt vor, während im Kinderbecken eine kleinere Rutsche für Nachwuchs sorgt. Der Saunabereich rundet das Angebot für Erholungssuchende ab und bietet eine klare Alternative zum aktiven Badevergnügen.

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Die Fackelmann Therme in Hersbruck verfolgt das Ziel, als Wellness-, Sport- und Erlebnisbad den Wünschen aller Besuchergruppen gerecht zu werden. Kinder vergnügen sich in der Erlebnishalle am Strömungskanal, während sportliche Schwimmer das 25-Meter-Sportbecken nutzen. Thermal-Fans tauchen in über 40.000 Jahre altes, staatlich anerkanntes Heilwasser im Innen- und Außenbereich ein. Die Saunagänger profitieren von einem großzügigen Angebot mit sechs verschiedenen Saunen, die für vielfältige Genussmomente stehen.

Nürnberger Katzwangbad und Fürthermare

Das Katzwangbad in Nürnberg überzeugt mit einem 25-Meter-Schwimmerbecken, einem Nichtschwimmerbecken und einem Planschbecken für die Kleinsten. Das besondere Highlight des Stadtteilbads ist der idyllische Saunabereich im skandinavischen Stil, der einen direkten Blick auf die Rednitzauen ermöglicht. Der Saunagarten mit Sonnenholzdeck und Liegewiese lädt spezifisch zum entspannten Verweilen ein und hebt sich von standardisierten Anlagen ab.

Der Komplex des Fürthermare in Fürth fasst Spaßbad, Therme und Saunalandschaft unter einem Dach zusammen. Ein entscheidender Vorteil ist die kostenlose Nutzung des angrenzenden Hallenbads mit Sportbecken und Sprungturm sowie im Sommer das Freibad mit zusätzlichen 2500 Quadratmetern Wasserfläche. Der Spaßbereich beinhaltet Außenbecken, Strömungskanal, Erlebnisbecken und eine Sole-Grotte. Eine Kinder-Erlebniswelt mit einem eigenen Piratenschiff-Wasserspielplatz ergänzt das Angebot. Die Saunawelt besteht aus vier Thermensaunen, zwei Dampfbädern, Entspannungsbecken im Innenbereich sowie drei weiteren Saunen im Außenbereich.

Kristall Palm Beach Stein und Novamare Neuendettelsau

Das Thermal-, Kur- und Freizeitbad Palm Beach in Stein bietet neben einer Saunalandschaft mit 18 Themensaunen diverse Wellnessangebote. Der große Spaßbereich im überdachten Teil umfasst ein Wellenbad mit Riesenkrake sowie einen Rutschenturm mit 13 verschiedenen Rutschen. Im Dezember 2012 nahmen die neuen Rutschen Mars Mission, Saturn, Super Nova, Transformer und Stargate den Betrieb auf. Ein Sportbecken mit Sprungturm sowie Außenbereich mit Strömungskanal und Sandstrand runden das Angebot ab, wobei die warmen Whirlpools zur Erholung einladen.

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Das Novamare in Neuendettelsau erfüllt die Ansprüche verschiedener Zielgruppen im Erlebnisbad. Im 25-Meter-Becken können Schwimmer ihre Bahnen ziehen, während entspannte Badegäste die Sprudel- oder Massagebucht aufsuchen. Ein großer Wasserfall findet sich in diesen Bereichen ebenfalls. Abenteurer nutzen den Wildbach und eine lange Wasserrutsche. Für das Wohl der kleinen Besucher ist spezifische Infrastruktur vorhanden.

Bambados Bamberg und Premium-Standards

Das Bambados in Bamberg ist das erste Passivhaus-Hallenbad Europas und verbindet damit Ökologie mit Komfort. Das Kinderbecken bietet ein Piratenschiff als zentrales Element der Kinderspielwelt. Die Saunalandschaft wurde vom Deutschen Sauna-Bund mit Fünf-Sterne-SaunaPremium ausgezeichnet. Diese Auszeichnung unterstreicht die hohe Qualität des Angebots und positioniert das Bambados als erstklassige Destination für Saunagäste in der Region.