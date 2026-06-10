Terminal 2 am Frankfurter Flughafen schließt für Sanierung

Das Terminal 2 am Frankfurter Flughafen bleibt für Jahre geschlossen, um umfangreiche Sanierungen durchzuführen. Die Wiederinbetriebnahme ist für Mitte der 2030er Jahre geplant.

Passagiere am größten deutschen Flughafen in Frankfurt/Main müssen sich auf grundlegende Veränderungen einstellen. Das Terminal 2 macht dicht. Wegen umfangreicher Sanierung en bleibt das Abfertigungsgebäude am Frankfurter Flughafen für Jahre geschlossen.

Betreiber Fraport schloss das Terminal am Dienstag planmäßig für die Renovierung. Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung besteht an Terminal 2 ein hoher Sanierungsbedarf. Die Wiederinbetriebnahme sei für Mitte der 2030er Jahre geplant. Dann soll der Passagierbetrieb mit mehr als 10 Millionen Fluggästen pro Jahr wieder anlaufen.

Die Sanierung soll auf 1,5 Milliarden Euro an Kosten entfallen. Das modernisierte Terminal 2 wird ein zentraler Baustein unseres künftigen Hub-Systems sein - mit modernen Abläufen, hoher Flexibilität und einem deutlich verbesserten Reiseerlebnis für unsere Gäste, sagte Fraport-Vorstandsmitglied Pierre Dominique Prümm. Sicherheitsrelevante Systeme und die technische Gebäudeausrüstung sollen vollständig erneuert werden.

Zudem wird die Infrastruktur überarbeitet, darunter Aufzüge und Fahrtreppen sowie Sanitär- und Büroflächen. Auch die Sicherheitsprozesse will Fraport optimieren: Geplant sind zentralisierte Sicherheitskontrollen, eine effizientere Passagierführung und eine flexiblere Nutzung der Geschäfte. Die bisher im Terminal 2 ansässigen Fluggesellschaften sind bereits schrittweise in das neue Terminal 3 umgezogen. Einzelne, wichtige Infrastrukturbereiche bleiben aber in Betrieb, etwa die Gepäckförderanlage, die Tiefgarage und die Skyline-Station.

Letztere ist derzeit allerdings außer Betrieb. Grund ist eine technische Überholung. Sobald die Anlage wieder einsatzbereit ist, soll sie nach Angaben einer Fraport-Sprecherin auch das Terminal 2 erneut anfahren. Damit bleibt die Verbindung zwischen den Terminals grundsätzlich erhalten: Transitpassagiere, die von Terminal 1 nach Terminal 3 weiterreisen, können dann wieder über Terminal 2 mit der Transitbahn fahren. Aktuell ist der Transitverkehr durch Ersatzbusse gesichert





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