Terminator 2 Drehende: Warum das Happy End von Sarah und John Connor gestrichen wurde

Details zum alternativen Happy End von Terminator 2, in dem John Connor Senator wird. Grund für die Streichung war die Verhinderung möglicher Fortsetzungen.

Die Kult-Fortsetzung des Science-Fiction-Films Terminator 2 ändert die Rollenverteilung im Vergleich zum Vorgänger drastisch. Arnold Schwarzenegger als Cyborg wechselt dabei die Seiten. In der Handlung wird er nicht länger als Auftragskiller, sondern von John Connor aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt. Seine neue Mission besteht darin, das jüngere Ich von John sowie dessen Mutter Sarah vor dem tödlichen T-1000 zu beschützen.

Zerstörung von Skynet als Hauptziel

Gemeinsam unternimmt die Gruppe alle notwendigen Schritte, um den bevorstehenden Krieg gegen die Maschinen zu verhindern. Das zentrale Ziel ist dabei die Zerstörung von Skynet. Dieses Computerprogramm muss vernichtet werden, bevor es ein eigenes Bewusstsein entwickeln kann. Erst dann lässt sich vermeiden, dass Skynet der Menschheit den Krieg erklärt und globale Katastrophen auslöst. Die Rettung der Welt hängt somit von der erfolgreichen Eliminierung dieser zentralen Bedrohung ab.

Also read Terminator: James Camerons Klassiker bleibt Sci‑Fi‑Raising-Standard

Sacrifice und das alternative Happy End

Nachdem es der Gruppe gelingt, Skynet zu vernichten, opfert sich der T-800 am Ende selbst. Er lässt sich in einen Schmelztiegel hinabsteigen, um auch seinen eigenen Mikrochip zu zerstören. Dieser Chip stellt auch nach der Vernichtung von Skynet eine potenzielle Gefahr für die Menschheit dar. Ein alternatives Finale, das bewusst gedreht wurde, zeigt jedoch ein anderes Schicksal. Dort wird deutlich, dass Sarah und John Connor die Katastrophe abgewendet haben. John wird später Senator, während Sarah als liebevolle Großmutter lebt. Dieser Schnitt verzichtet komplett auf Sarah Connors bekannten Epilog und springt stattdessen Jahre in die Zukunft.

Ablehnung durch das Testpublikum

Trotz des positiven Ausgangs entschied man sich schlussendlich gegen dieses Happy End. Das alternative Finale fiel beim Testpublikum durch. Die Zuschauer zeigten wenig Begeisterung für den klaren Abschluss der Geschichte. Noch wichtiger war jedoch der geschäftliche Aspekt. Das Positive hätte gleichzeitig alle möglichen Pläne für weitere Fortsetzungen zunichte gemacht. Man wollte die Zukunft bewusst offen lassen, um die Serienfähigkeit zu wahren. So wurde die düstere Version als finale Fassung gewählt.

Advertisement

Langzeitfolgen der Entscheidungen

Die Entscheidung für das offene Ende hatte langfristige Auswirkungen auf die Franchise-Strategie. Durch den Verzicht auf das klare Ende blieben Narrative Türen offen. Kritiker sehen darin jedoch einen Verlust an narrativer Befriedigung. Das Alternativ-Ende bot eine vollständige Abrechnung mit den Charakteren. Es zeigte, dass die Bemühungen von Sarah und John von Erfolg gekrönt waren. Diese Version wäre eine schöne Belohnung für die Zuschauer gewesen.

Stellungnahme zu den Produzentenentscheidungen

Die Produzenten stellten die kommerziellen Interessen über die künstlerische Schlussfolgerung. Sie priorisierten die Möglichkeit weiterer Filme gegenüber der emotionalen Vollständigkeit. Dies führte dazu, dass die Geschichte nicht mit einem zufriedenstellenden Punkt endete. Stattdessen bleibt die Spannung für potenzielle Sequels erhalten. Arnold Schwarzeneggers Figur bleibt somit im Dunkeln, statt sich opfernd zu verabschieden. Dies bleibt ein kontroverses Thema unter Fans.