Advent in der Eifel erleben: Von romantischen Märkten in historischen Burgen bis zu gemütlichen Dorfmärkten, Konzerten und Wanderungen. Hier sind alle Termine.

Historische Märkte, gemütliche Dorfmärkte, Konzerte und Wanderungen: Advent in der Eifel im Überblick. Adventsstimmung erleben, aber abseits der großen Städte? Dafür bietet die Eifel in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Möglichkeiten.

Historische Kulissen, Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten prägen das Angebot. Mal im historischen Burginnenhof, mal zwischen Fachwerkhäusern, mal auf dem geschmückten Dorfplatz: Die in der Eifel setzen auf besondere Veranstaltungsorte. Für die vorweihnachtliche Atmosphäre sollen Kerzenlicht, Musik und der Duft gebrannter Mandeln sorgen. Damit niemand den Überblick verliert, sind die Termine aufgeteilt.

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Erst kommen die klassischen Weihnachtsmärkte, danach weitere vorweihnachtliche Veranstaltungen wie Konzerte, Wanderungen und Feste. Copyright: Alexander Schwaiger Ob in der Rureifel, der Nordeifel oder der Vulkaneifel – romantische Märkte an historischen Burgen und stimmungsvolle Konzerte laden zu einer unvergesslichen Adventszeit ein. Zwischen Rureifel, Hocheifel und Vulkaneifel laden stimmungsvolle Winter- und Lichterwanderungen dazu ein, die kalte Jahreszeit aktiv und mit einer warmen Tasse Glühwein zu genießen.