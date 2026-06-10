Terra Clean Energy veröffentlicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Uranprojekt Marysvale in Utah

Terra Clean Energy Corp. hat einen unabhängigen technischen Bericht für sein Marysvale Uranium Mines-Projekt in Utah fertiggestellt. Der Bericht bestätigt das Explorationspotenzial und bildet die Grundlage für ein erstes Bohrprogramm im Sommer 2026.

Terra Clean Energy Corp. hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das Unternehmen veröffentlichte einen unabhängigen, gemäß National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht für sein vollständig unternehmenseigenes Projekt Marysvale Uran ium Mines im historischen Uran revier Marysvale im Piute County, Utah, USA.

Der Bericht, der auf freiwilliger Basis eingereicht wird, bietet eine umfassende Bewertung der Geologie, der historischen Bergbauaktivitäten und des zukünftigen Explorationspotenzials des Konzessionsgebiets. Er basiert auf einer detaillierten Datenzusammenstellung, Digitalisierung historischer Aufzeichnungen und modernen geologischen Untersuchungen. Das Projekt, das Anfang 2026 erworben wurde, umfasst mehrere ehemalige Uranminen in einer der produktivsten Uranregionen der USA. Die systematische Auswertung bestätigt das hohe Potenzial für weitere uranhaltige Strukturen.

Das technische Team hat in den letzten Monaten umfangreiche historische Daten zusammengetragen und digitalisiert, moderne geophysikalische Vermessungen durchgeführt und ein robustes dreidimensionales Geomodell entwickelt. Dieses Modell zeigt mehrere vorrangige Explorationsziele auf, die nun für das erste Bohrprogramm im Sommer 2026 priorisiert wurden. Die radiometrischen und fotogrammetrischen Flugvermessungen lieferten vielversprechende Indikatoren, die mit den historischen Produktionsdaten korrelieren.

Greg Cameron, CEO von Terra Clean Energy, betont die strategische Bedeutung des Berichts: 'Die Einreichung dieses unabhängigen NI 43-101-konformen technischen Berichts ist ein wichtiger Fortschritt. Er bestätigt das große Explorationspotenzial und bietet eine solide Grundlage für unser erstes Bohrprogramm.

' Das Unternehmen plant ein 10.000 Fuß umfassendes Kernbohrprogramm, um die ermittelten Ziele zu testen und die bekannte Mineralisierung zu erweitern. Die Genehmigungsverfahren laufen bereits. Das Marysvale-Projekt vereint historische Produktion mit modernen Explorationstechniken und bietet eine spannende Wachstumschance im Uransektor in den USA. Die kürzlich abgeschlossenen Arbeiten haben mehrere vorrangige Ziele identifiziert, die im Sommer 2026 erbohrt werden sollen.

Der technische Bericht wird in Kürze auf SEDAR+ veröffentlicht. Terra Clean Energy bleibt bestrebt, den Wert des Projekts durch systematische Exploration zu steigern. Die historischen Minen in Marysvale haben in der Vergangenheit erhebliche Uranmengen produziert, und das Unternehmen sieht großes Potenzial für neue Entdeckungen entlang der bekannten Strukturen. Das dreidimensionale Geomodell integriert alle verfügbaren Daten und ermöglicht eine präzise Zielplanung.

Die Flugvermessungen deckten mehrere radiometrische Anomalien auf, die nun detailliert untersucht werden. Das Unternehmen erwartet, dass das Bohrprogramm im Juli beginnen kann, sobald die Genehmigungen vorliegen. Weitere Details zum technischen Bericht sind in den Pressemitteilungen vom Februar und Mai 2026 verfügbar





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Uran Marysvale NI 43-101 Exploration Bohrprogramm

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