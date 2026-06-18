Terra Wortmann Open 2026: Zverev vs. Collignon im Viertelfinale - So verfolgen Sie das Match live im TV und Stream

Bei den Terra Wortmann Open in Halle trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale auf Raphael Collignon. Alle Infos zu Spielbeginn, Free-TV-Übertragung und Livestream.

Beim traditionsreichen Tennis turnier Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen kommt es im Viertelfinale zu einem interessanten Duell: Der deutsche Hoffnungsträger und frischgebackene French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft auf den belgischen Aufsteiger Raphael Collignon .

Zverev qualifizierte sich souverän für die Runde der letzten Acht, nachdem er im deutschen Duell gegen Yannick Hanfmann mit 6:3 und 7:6 (7:4) die Oberhand behielt. Collignon seinerseits musste gegen den Italiener Mattia Bellucci über die volle Distanz gehen und siegte am Ende mit 4:6, 6:4, 6:3. Das Viertelfinal-Match ist für Freitag, den 19. Juni, angesetzt, wobei der Spielbeginn für etwa 13:30 Uhr geplant ist.

Da die genaue Startzeit von den vorherigen Partien abhängt, kann es zu leichten Verschiebungen kommen. Das deutsch-belgische Aufeinandertreffen verspricht tennis sportliche Unterhaltung auf hohem Niveau, zumal Collignon als unorthodoxer Spieler mit viel Risikobereitschaft immer für eine Überraschung gut ist und Zverev seine aktuelle Topform unter Beweis stellen möchte. Zuschauer in Deutschland haben die Möglichkeit, das Match live und kostenlos im Fernsehen sowie via Stream zu verfolgen.

Der Sportsender Eurosport überträgt Teile des Turniers im Free-TV und beginnt seine Berichterstattung bereits um 11:30 Uhr. Das konkrete Spiel zwischen Zverev und Collignon wird im Rahmen dieser Übertragung zu sehen sein. Parallel dazu bietet der Streamingdienst Joyn einen kostenlosen Livestream an, der es ermöglicht, das Spiel bequem auf verschiedenen mobilen Geräten oder am Computer zu verfolgen. Damit sind Tennisfans flexibel und können das Spiel entweder auf dem heimischen Fernseher oder unterwegs genießen.

Durch die doppelte Verfügbarkeit im klassischen Fernsehen und im Internet ist eine breite Zielgruppe erreichbar. Die Partie markiert ein weiteres Kapitel in Zverevs Comeback nach längerer Verletzungspause. Sein Sieg bei den French Open hat ihm neues Selbstvertrauen gegeben und macht ihn zum klaren Favoriten gegen Collignon.

Allerdings ist Rasen traditionally nicht Zverevs stärkste Unterlage, was dem Belgier, der sich auf Hartplatz wohlfühlt, zusätzliche Chancen eröffnen könnte. Das Turnier in Halle dient zudem als wichtige Vorbereitung auf Wimbledon, weshalb beide Spieler die Gelegenheit nutzen wollen, Spielpraxis zu sammeln und ihre Taktik weiter zu verfeinern. Für Zverev geht es darum, den Momentum des Grand-Slam-Erfolgs mitzunehmen, während Collignon beweisen möchte, dass er gegen Top-Spieler bestehen kann. Die Begegnung verspricht also nicht nur sportliche Highlights, sondern auch strategische Einblicke





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tennis Alexander Zverev Raphael Collignon Terra Wortmann Open ATP

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terra Wortmann Open 2026 in Halle: Lange Schlangen wegen Zverev-Match heute AbendDie Terra Wortmann Open in Halle laufen. Am Montag schlug Zverev zum ersten Mal im Doppel auf. Jetzt steht er wieder auf dem Platz. Alle Infos im Newsblog.

Read more »

Tennis Terra Wortmann Open Halle: A. Zverev gegen Y. Hanfmann - Liveticker - AchtelfinaleLiveticker vom Spiel Alexander Zverev gegen Yannick Hanfmann vom 18.06.2026: heute live.

Read more »

Terra Wortmann Open 2026: Alexander Zverev trotzt Hitze und zieht ins Achtelfinale einAlexander Zverev ist bei den Terra Wortmann Open in Halle im Doppel bereits raus, im Einzel zieht er nach dem Sieg gegen Yannick Hanfmann ins Achtelfinale ein

Read more »

Zverev vs. Hanfmann: Deutsches Duell im Terra Wortmann Open 2026 in HalleAlexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann in Halle bei der Vorbereitung auf das nächste große Turnier. Der 18. Juni Start im Free-TV und Joyn‑Stream. Ein spannendes Duell für die deutsche Tenderspieler.

Read more »