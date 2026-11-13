Terra X: Die Geschichte der Deutschen - Brandt warnt vor Mythen der Identität

Willy-Brandt-Sohn Herr Brandt erzählt in der ZDF-Serie Terra X die deutsche Geschichte. Er betont: Die Bevölkerung war immer divers. Rassismus ist keine deutsche Tradition. Die Serie zeigt: Wir sind alle Einwanderer.

Der Schauspieler Herr Brandt verkörpert in der neu gestarteten ZDF -Dokumentationsreihe " Terra X: Die Geschichte der Deutschen" die Rolle des Erzählers und Zeitreisenden. Diese Produktion widmet sich der langwierigen und komplexen Entwicklung des deutschen Volkes, indem sie historische Narrative aufbricht und durch neue, wissenschaftlich fundierte Perspektiven ersetzt. Die Serie zielt darauf ab, das Selbstverständnis einer Nation zu hinterfragen, die oft in der Sehnsucht nach einer vermeintlich reinen, jahrtausendealten Urbevölkerung gefangen ist. Brandt nutzt seine Position, um die Zuschauer auf eine Reise durch 40.000 Jahre Geschichte mitzunehmen.

Korrektur des Mythos der Urbevölkerung

Herr Brandt widerlegt in der Serie entschieden die populäre Vorstellung einer seit Anbeginn der Zeiten unveränderten deutschen Bevölkerung. Die ersten menschlichen Spezies, die im heutigen deutschen Gebiet lebten, waren keineswegs ethnisch homogen oder deutsch im modernen Sinne. Stattdessen zeichnet sich die Geschichte durch kontinuierliche Migrationsbewegungen aus, bei denen neue Gruppen mit unterschiedlichen Kenntnissen, Lebensweisen und Sprachen hinzukamen. Diese ständige Demographie-Veränderung macht es unmöglich, von einer statischen "Urbevölkerung" zu sprechen, da die Zusammensetzung der Gesellschaft über Jahrtausende hinweg fundamentalen Schwankungen unterworfen war.

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Ein zentrales Element dieser Korrektur ist die biologische Realität der frühen Bewohner. Die Serie stellt heraus, dass die ersten Menschen, die in der Auftaktfolge präsentiert werden, dunkelhäutig waren. Die allmähliche Aufhellung der Hautfarbe der europäischen Bevölkerung ist maßgeblich auf Einwanderer aus Anatolien zurückzuführen. Dieser wissenschaftliche Fakt dient als direkter Angriff auf populistische Identitätsmythen, die behaupten, das heutige Deutschland sei seit der Steinzeit ethnisch homie. Brandt fordert dazu auf, diese Konstrukte kritisch zu betrachten und zu fragen, was eigentlich mit Begriffen wie "Identität" gemeint ist.

Neue Erzählperspektiven des ZDF

Die Produktionsphilosophie hinter der Serie wird vom verantwortlichen ZDF-Redakteur Peter Ahrens geprägt, der betont, dass Faszination der Schlüssel zum Lernen ist. Diese Einstellung half bei der Überzeugung der bekannten Persönlichkeit Herr Brandt, der sich ohnehin schon sehr für die Urgeschichte vor 40.000 Jahren interessierte. Die Serie beginnt in dieser weit entfernten Epoche und führt bis ins späte Mittelalter. Das Konzept bricht mit der traditionellen Geschichtsschreibung, die sich fast ausschließlich auf Herrscher, Könige und Kaiser konzentriert, indem sie die Geschichte an den einfachen Menschen veranschaulicht.

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Brandt beschreibt als überraschendes Element die emotionale Distanzlosigkeit gegenüber der Urzeit. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Venus vom Hohlefels, eine nur sechs Zentimeter große Skulptur, die zu den ältesten bekannten Menschendarstellungen zählt. Der direkte Konfrontation mit diesem Objekt im Museum in Blaubeuren führte bei Brandt zu einem tiefen Gefühl der Verbundenheit. Er erkennt, dass die Menschen vor 40.000 Jahren emotional und sozial kaum anders waren als die heutigen Menschen. Diese Erkenntnis durchbricht die historische Barriere und macht die Vergangenheit unmittelbar erlebbar.

Emotionale Nähe zur Urgeschichte

In der Auftaktfolge der Serie wird diese menschliche Nähe durch das Bild einer Familie in der Eiszeit hergestellt. Ein Vater verletzt sich beim Jagen, und sein Sohn wacht über ihn. Dieser universale Vorgang der Fürsorge und Sorge macht die historische Distanz irrelevant. Für Brandt ist es nicht nur eine akademische Übung, sondern eine Suche nach der eigenen Wurzeln und dem Verständnis menschlicher Konstanten. Die Serie nutzt solche Momente, um zu zeigen, dass fundamentale menschliche Erfahrungen über 40.000 Jahre hinweg stabil geblieben sind. Dies schafft eine Brücke zwischen der urzeitlichen Vergangenheit und der modernen Gegenwart, indem sie die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellt.

Kritische Reflexion von Geschichte und Politik

Persönliche Prägung durch die NS-Zeit

Herr Brandts Verständnis von Geschichte ist stark von seiner familiären Herkunft geprägt, insbesondere durch seinen Vater, den Ex-Bundeskanzler Willy Brandt. Als jüngster Sohn war Brandt früh mit der Geschichte und Zeitgeschichte konfrontiert. In seinem Buch über den gescheiterten Widerstand des 20. Juli 1944 berichtete er von den schockierenden Erlebnissen während seiner Schulzeit. Dabei las er an Wänden die Schmiererei "Brandt an die Wand". Diese Erfahrung war für ihn weniger eine intellektuelle Lektion als eine dumpfe Aggression und Bedrohung, die ihn prägte.

Diese Erlebnisse der Emigration und des Kampfes gegen den Faschismus waren im Elternhaus ein bestimmendes Thema. Die Anfeindungen und die Erfahrung der Bedrohung durch den nationalsozialistischen Staat hinterließen tiefe Spuren. Brandt betont, dass diese politische Bewusstwerdung nicht erst durch öffentliche Schmierereien ausgelöst wurde, sondern durch die ständige Präsenz des Themas in der Familie geprägt war. Diese persönliche Geschichte dient als Fundament für sein heutiges Engagement und seine kritische Haltung gegenüber aktuellen politischen Tendenzen.

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Aktuelle Warnung vor Extremismus

Brandts jüngstes Buch "Nein sagen" ist eine direkte Aufforderung zum Engagement gegen die Bedrohung der Demokratie. Er sieht den Rassismus, die Fremdenfeindlichkeit, den Extremismus und die AfD als reale Gefahren für den demokratischen Zusammenhalt. Die Kernbotschaft des Buches ist die Aufforderung zum Widerstand gegen diese Kräfte. Brandt möchte damit keinen belehrenden Vortrag halten, sondern einen inneren Prozess sichtbar machen, der ihn selbst betroffen hat. Er kritisiert die lange Zeit der politischen Zurückhaltung und plädiert für ein aktives Eintreten für demokratische Werte.

Die Serie "Terra X: Die Geschichte der Deutschen" liefert damit den historischen Kontext für Brandts aktuelle Botschaft. Indem sie zeigt, dass Diversität und Migration die historische Norm waren, entkräftet sie die Argumente der aktuellen Identitätspolitik. Herr Brandt ruft die Zuschauer auf, aus der Geschichte zu lernen, ohne fatalistisch zu sein. Er sieht in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einen Weg, klüger zu werden und die Mechanismen des Faschismus und der Ausgrenzung zu durchschauen. Dies ist der zeitgemäße Kern dieser historischen Reihe.