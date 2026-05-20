Terroranschlag auf Staatsanwältin und Justizwachtmeister im Landgericht Hanau

Ein Angeklagter hat während der Urteilsverkündung mehrfach angegriffen. Er hat auch Dramatik geboten, indem er seine Hände zum Tisch lud, dann auch den Pult der Staatsanwältin.

Furchtbare Szenen am Dienstagvormittag am Landgericht Hanau : Bei einem Angeklagten kam es zur Ausflipperei. Es handelte sich um ein Urteil der Richterin . Es kam zu Angriffen auf eine Staatsanwältin und einen Justizwachtmeister.

Am 13. Verhandlungstag sah man, dass er ruhig war. Doch zum Tag der Urteilsverkündung ging es mit ihm durch. Sein Richter Ildikó Sárosi verlas, dass er zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt wurde.

Danach war er ruhig. Doch dann explodierten die Tumulte, als die Richterin eine Sicherungsverwahrung anordnete. Seine Hände bekamen auf den Tisch, dann gegen den Pult der Staatsanwältin





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Körperliche Gewalte Terror Angegriffen Staatsanwalt Richterin Landgericht Hanau Krawalle Attackieren

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