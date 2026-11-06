Terroranschlag in Australien: 90-Jährige Eva Geller stirbt an Spätfolgen

Eva Geller, Holocaust-Überlebende, stirbt elf Monate nach dem Bondi-Beach-Anschlag. Ihr Tod erhöht die Opferzahl auf 16. Hintergründe zu den Ermittlungen.

Die 90-jährige Holocaust-Überlebende Eva Geller ist elf Monate nach dem terroristischen Anschlag am Bondi Beach in Sydney verstorben. Sie erlag den schweren Verletzungen, die sie während des Anschlags am 14. Dezember 2025 davongetragen hatte. Damit steigt die offizielle Opferzahl des Massakers auf sechzehn Tote an. Die Jüdin aus Ungarn war im Dezember 2025 von Kugeln getroffen worden und lag seither mehrfach im Krankenhaus. Trotz intensiver medizinischer Versorgung erholte sie sich nie vollständig.

Details zum Attentat und den Opfern

Zwei islamistische Terroristen, identifiziert als Sajid Akram im Alter von 50 Jahren und sein Sohn Naveed Akram im Alter von 24 Jahren, stürmten eine Chanukka-Feier am Bondi Beach. Sie eröffneten sofort das Feuer auf die anwesenden Gäste. Bei diesem Angriff wurden Dutzende der etwa tausend Teilnehmer verletzt. Fünfzehn Menschen, darunter ein Kind, kamen unmittelbar ums Leben. Insgesamt wurden 43 weitere Personen zum Teil schwer verletzt, unter ihnen Eva Geller.

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Reaktionen der Führungsebene

Australiens Premierminister Anthony Albanese, der 63-jährige Staatschef, äußerte seine tiefe Betroffenheit über den Tod von Eva Geller. Er betonte, dass die Zerstörung dieses schrecklichen Tages auch fast ein Jahr später weiterhin Schmerzen bei den Familien verursacht. Die Regierung erkennt den fortwährenden Schmerz der Angehörigen an. Rabbi Aron Moss von der Nefesh-Synagoge im Stadtteil beschrieb Eva Geller als eine Frau, die bis zu ihrem letzten Tag positiv, liebevoll und stark geblieben war. Sie landete vor ein paar Wochen im Prince of Wales Hospital, wo ihr Leben endete.

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Rechtliche Verfahren und Anklagen

Das Massaker am Bondi Beach gilt als der schwerste Terroranschlag auf australischem Boden in der jüngeren Geschichte. Sajid und Naveed Akram feuerten innerhalb von sechs Minuten in die versammelte Menge. Die Polizei erschoss Sajid Akram während des Vorfalls. Sein Sohn Naveed wurde angeschossen und befand sich zunächst im Koma. Er wurde unter anderem wegen fünfzehnfachen Mordes angeklagt. Das Gerichtsverfahren gegen Naveed Akram läuft noch. Es ist möglich, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage nun um einen weiteren Mordfall erweitert, nämlich den von Eva Geller.