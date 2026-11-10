Terroranschlag in Krakau: Breivik-Zitate und rechtsextreme Bezüge

Polizei findet Breivik-Bezug bei Krakau-Angriff. Justizminister Zurek bestätigt Zugriff auf Terroristen-Computer. Tote und Verletzte aus mehreren Ländern.

Die polnischen Behörden haben nach dem tödlichen Massaker in Krakau eindeutige digitale Verbindungen zu einem der bekanntesten europäischen Terroristen hergestellt. Justizminister Waldemar Zurek erklärte am Dienstag vor Journalisten, dass auf dem Computer des mutmaßlichen Täters Zugriff auf Websites über Anders Breivik nachgewiesen wurde. Diese technische Analyse liefert einen zentralen Hinweis auf die Motivlage und die psychologische Verfassung des Angreife.

Digitale Beweise und Täterprofil

Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 im Regierungsviertel von Oslo acht Menschen mit einer Bombe getötet und anschließend auf der Insel Utöya weitere 69 Menschen erschossen. Er gab damals rechtsextreme Motive an und wurde 2012 zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Die Funde auf dem Krakau-Täter-PC deuten darauf hin, dass der Angeklagte sich mit diesen historischen Taten und der dahinterstehenden Ideologie auseinandersetzte.

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Neben den Browser-Verläufen entdeckten die Ermittler auch eine Fahne mit Bezug zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Diese zeigt eine Klapperschlange auf gelbem Grund und wird oftmals mit rechtsextremen Bewegungen in den USA in Verbindung gebracht. Das polnische Innenministerium stufte die Tat unmittelbar als terroristischen Charakter ein. Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski betonte, der Täter sei von rechtsextremen Ideologien fasziniert gewesen.

Tatort und Opferbilanz

Der Angriff ereignete sich im Herzen von Krakau, wobei die Opfer nicht nur lokal begrenzt waren. Unter den Toten befinden sich zwei Ausländer, darunter eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Die Staatsanwaltschaft erklärte weiter, dass drei weitere Menschen an einer Straßenkreuzung am Rande des Marktplatzes (Rynek Glowny) getötet wurden. Drei der Opfer waren Zufallsopfer, die am Eingang eines Ladens, im Inneren eines Geschäfts und in der Nähe der Marienkirche erschossen wurden.

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Unter den zahlreichen Verletzten sind auch fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland. 15 Verletzte werden weiter im Krankenhaus behandelt, wie der Woiwode von Kleinpolen, Krzysztof Jan Kleczar, im Sender RMF24 mitteilte. Der Zustand von 14 von ihnen gelte als stabil. Einer der beiden verletzten Polizisten befindet sich jedoch in einem schweren Zustand. Der Woiwode ist der Vorsitzende einer Woiwodschaft, eines größeren Verwaltungsbezirks der Republik Polen.

Regionale Tragödie und internationale Reaktionen

Zudem wurden später die Leichen der engsten Familienangehörigen des Schützen in einem Wohnhaus in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie gefunden. Es wird angenommen, dass sie ebenfalls von ihm erschossen wurden. Die Stadt liegt rund zwei Fahrtstunden nordöstlich von Krakau. Diese zusätzliche Gewalt auf familiärer Ebene verschärft die Tragik des Vorfalls erheblich. Die Polizei ging von einem gezielten Vorgehen gegen Unbeteiligte im touristischen Zentrum der Stadt aus.

Die internationale Gemeinschaft reagierte bestürzt auf die Nachrichten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schrieb seinem polnischen Amtskollegen Karol Nawrocki, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Er betonte, Deutschland stehe in dieser schweren Stunde in Trauer und Anteilnahme an der Seite Polens und seiner Bürgerinnen und Bürger. Auch Papst Leo XIV. zeigte sich zutiefst bestürzt und drückte seine Verbundenheit in einer Beileidsnachricht aus.

Polen ist ein traditionell stark katholisch geprägtes Land, was die Trauer um die Opfer zusätzlich intensiviert. Für Montagabend ist eine Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des Massakers wurde. Bürgermeister Lukasz Gibala appellierte in sozialen Medien an die Bevölkerung: Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit Solidarität zeigen und beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt sein wird. Die Stadt Krakau versuchte damit, die symbolische Bedeutung der Marienkirche und des Marktplatzes als Ort des Gedenkens zu bewahren.