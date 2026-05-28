Terroranschlag in Winterthur: Drei Männer schwer verletzt

Ein Mann hat in Winterthur einen Terroranschlag verübt, indem er mit einem Messer auf Passanten eingestochen ist. Drei Männer wurden schwer verletzt. Der Täter, Nesip D., wurde festgenommen und ist einstweilen in Untersuchungshaft.

Ein Mann hat in Winterthur einen Terroranschlag verübt, indem er mit einem Messer auf Passanten eingestochen ist. Drei Männer wurden schwer verletzt. Der Täter, Nesip D., wurde festgenommen und ist einstweilen in Untersuchungshaft.

Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann sich in den vergangenen Jahren zunehmend radikalisiert hat und Kontakte zu ISIS hatte. Der Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich, Mario Fehr, fordert harte politische Konsequenzen für den Mann, der 2009 in Winterthur eingebürgert wurde. Er möchte ihm die Schweizer Staatsbürgerschaft entziehen und ihn in die Türkei abschieben. Der Angriff fand am Donnerstagmorgen statt, als eine Schulklasse mit Kindern am Bahnhof Winterthur stand.

Eine Lehrerin hatte sich schützend vor die Schüler gestellt, als der Mann mit dem Messer auf sie einstach. Der Täter wurde kurze Zeit später überwältigt und festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Angriff ein geplanter Akt des Terrorismus war. Der Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich, Mario Fehr, sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Angriff ein 'übler Terrorakt' war und dass die Behörden alles tun werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Der 52-Jährige, der schwer verletzt wurde, musste durch eine Not-OP gerettet werden. Die Lehrerin, die sich schützend vor die Schüler gestellt hatte, wurde für ihre Tapferkeit gelobt





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