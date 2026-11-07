Terroranschlag Krakau: Deutsche verletzt, Täter Michał O. festgenommen

Polizeisprecher bestätigen Schüsse auf Krakauer Marktplatz. Mehrere Ausländer verletzt, Täter Michał O. (24) von Polizei erschossen und festgenommen.

Zum Terrorangriff in Krakau wurden auch Deutsche verletzt. Das meldet das polnische Innenministerium. Bei den Schüssen auf dem Marktplatz gibt es demnach Verletzte aus Deutschland, Österreich, Portugal, Russland und Großbritannien.

Das teilte ein Sprecher am späten Samstagabend mit. Wie viele Personen aus diesen Ländern jeweils betroffen waren, war zunächst unklar. Die internationale Dimension des Vorfalls auf dem historischen Marktplatz von Krakau zeigt sich durch die Vielfalt der Nationalitäten unter den Opfern.

Also read Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen in Krakau, mutmaßlicher Täter angeschossen

Identität des Täuschers geklärt

Gegenüber der polnischen Nachrichtenseite "Fakt" erklärte Staatsanwalt Tomasz Waszczuk, dass es sich beim Schützen um Michał O. (24) handele. Die Identifizierung des Verdächtigen stellt einen wichtigen Schritt in der Ermittlung dar. Staatsanwalt Waszczuk nennt den Namen des Mannes öffentlich, um Transparenz über die Lage zu schaffen.

Der Täter wurde während des Angriffs von der Polizei angeschossen und anschließend festgenommen. Er befinde sich in einem Krakauer Krankenhaus. Die schnelle Intervention der Sicherheitskräfte verhinderte vermutlich weitere Opfer auf dem dicht besuchten Platz.

Advertisement

Unklare Verletzungsumstände

Waszczuk betonte die Ungewissheit über den genauen Zustand des Festgenommenen. "Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wir wissen jedoch nicht, welche Verletzungen er genau erlitten hat." Die Rechtsprechung und die weitere Behandlung hängen von dieser Diagnose ab. Staatsanwalt Waszczuk stellt zwei mögliche Szenarien in den Raum.

Er fragt: "Handelt es sich um Verletzungen, die im Zusammenhang mit dem Einsatz der Polizei stehen, das heißt, dass auf ihn geschossen wurde, oder sind sie möglicherweise die Folge eines Zusammenstoßes mit einem Auto?" Diese Unterscheidung ist für die rechtliche Bewertung des Polizeieinsatzes von zentraler Bedeutung.

Ermittlungen und weitere Schritte

Die polnischen Behörden führen die Ermittlungen zum Anschlag auf dem Krakauer Markt intensiv weiter. Die Tatsache, dass auch Bürger aus Portugal, Russland und Großbritannien verletzt wurden, erfordert möglicherweise internationale Abstimmung. Das polnische Innenministerium koordiniert die Kommunikation mit den betroffenen Staaten.

Der Gesundheitszustand von Michał O. bleibt ein kritischer Faktor. Solange der Verdächtige nicht zur Aussage fähig ist, stützen sich die Ermittlungen auf andere Beweise. Die Situation in Krakau ist nach wie vor dynamisch, da die Polizei den Tatort sichert und Zeugen befragt.