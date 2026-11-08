Terroranschlag Krakau: Michał O. tötet sechs Menschen und verübt weitere Morde

Ermittlungen nach dem Attentat in Krakau: Michał O. beschoss den Marktplatz, tötete sechs Personen und hinterließ drei weitere Leichen. Einblicke in Tatmotiv und Hintergründe.

Der 24-jährige Michał O. hat am vergangenen Samstag nachmittag einen tödlichen Anschlag auf die Innenstadt von Krakau verübt. Der mutmaßliche Attentäter raste mit seinem Fahrzeug in die historische Altstadt und beschoss anschließend die dort anwesenden Menschen auf dem berühmten Marktplatz. Die Gewalttat forderte sechs Tote und hinterließ 15 verletzte Passanten, darunter auch eine Staatsbürgerin aus Deutschland.

Blutiger Laufwerk und Schusswechsel mit Polizei

Nach den tödlichen Schüssen versuchte Michał O., mit seinem Wagen vom Tatort zu fliehen. An einer Kreuzung kollidierte er dabei mit einem anderen Fahrzeug. Kurz darauf stieg der 24-Jährige laut polnischen Medienberichten aus seinem Wagen aus und eröffnete erneut das Feuer. Bei dem darauffolgenden Schusswechsel wurden sowohl Michał O. als auch zwei polnische Beamte schwer verletzt. Die Opfer wurden zur medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht, während die Ermittler die Szene sicherten.

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Radikale Ideologie und Familienmord

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft rekonstruieren derzeit minutengenau die Stunden vor der Tat und durchleuchten das Privatleben des Täters. Innenminister Marcin Kierwiński gab an, dass Michał O. sehr radikale Ansichten vertreten habe. Alle bisherigen Indizien deuten darauf hin, dass er sich von rechtsextremer Ideologie angezogen fühlte. Kierwiński betonte jedoch, dass diese Erkenntnisse erst noch gründlich überprüft werden müssen, bevor eine endgültige Einordnung als politisch motiviert erfolgt.

Der polnischen Regierung hat die Tat bereits als Terrorakt eingestuft. Ministerpräsident Donald Tusk bezeichnete das Geschehen als ein grauenvolles Attentat auf das Leben der Menschen in Krakau. Die Behörden gehen bisher von einem Einzeltäter aus, was auch durch die im Wagen des Verdächtigen gefundenen weiteren Waffen und großen Munitionsmengen gestützt wird.

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Schrecklicher Fund in der Wohnung des Täters

Bei einer Durchsuchung einer Wohnung in Ostrowiec Świętokrzyski, dem Heimatort des Täters, machten die Polizisten einen weiteren grausigen Fund. In der Wohnung lagen die Leichen eines 53-jährigen Mannes sowie zweier Frauen im Alter von 52 und 21 Jahren. Bei den Toten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um den Vater, die Mutter und die Schwester von Michał O. Wie die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" berichtet, haben die Ermittler bisher nicht bestätigt, ob der 24-Jährige auch seine Familie ermordet hat. Es obliegt den Behörden nun zu klären, was sich in der Wohnung vor der Fahrt nach Krakau abgespielt hat und wie diese drei Todesfälle mit dem Anschlag zusammenhängen.

Psychologische Profile und Nachbarschaftsbeobachtungen

Auch bei seinen Nachbarn galt Michał O. als eine verschlossene und rätselhafte Persönlichkeit. Zdzisław Szostak, ein Nachbar des Tatorts, beschrieb den 24-Jährigen gegenüber der polnischen Zeitung "Puls Medycyny" als jemanden, der etwas seltsam war und niemals sprach. Nur selten habe der junge Mann gegrüßt, meist sei er mit über den Kopf gezogener Kapuze unterwegs gewesen. Eine andere Nachbarin bezeichnete ihn als distanziert und traurig. Sie erinnerte sich, dass der Sohn der Einzige in der Familie war, der nie lächelte und stets Schwarz trug.

Im deutlichen Kontrast dazu seien seine Eltern gewesen, mit denen Szostak nach eigenen Angaben eng befreundet war. Sie seien fröhliche Menschen gewesen, ganz anders als ihr Sohn. Dennoch habe Vater und Sohn eine gemeinsame Leidenschaft gehabt: Sie seien jeden Sonntagmorgen gemeinsam zum Schießstand gefahren. Diese Hobbypartnerschaft habe Szostak erklärt, warum er sich über die zahlreichen Waffen in der Wohnung nicht beunruhigt hat. Die Ermittler stehen nun vor der Aufgabe, das komplexe Motiv für die Waffengewalt zu entschlüsseln.