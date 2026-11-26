Bundeskriminalamt nimmt zwei mutmaßliche Terroristen fest. HAYI-Gruppe plante Synagogen-Anschläge. 250 Polizisten suchen 17 Objekte in drei Bundesländern durch.

Die Bundesanwaltschaft hat in einem operativen Großangriff zwei mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrorgruppe HAYI festnehmen lassen. Die Ermittler griffen am Donnerstagmorgen in Heidelberg und Köln zu, um die beiden Iraker Mostafa Al-R. und Ameer J. zu stellen. Den Vorwürfen zufolge war die proiranische Gruppierung maßgeblich an der Planung eines Anschlags auf eine Synagoge in Köln beteiligt. Diese Festnahmen markieren einen signifikanten Durchbruch in den Ermittlungen gegen die zelluläre Struktur der Organisation, die ihre Aktivitäten nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 deutlich intensiviert hat.

Festnahmen und Durchsuchungen in drei Bundesländern

Die operationelle Durchführung der Festnahmen wurde vom Bundeskriminalamt koordiniert, wobei eine massive Präsenz von Polizeikräften sichergestellt wurde. Insgesamt sind mehr als 250 Polizisten im Einsatz, um die Haftbefehle gegen die beiden Hauptverdächtigen durchzusetzen. Parallel zu den Festnahmen in den Städten Heidelberg und Köln führen Ermittler eine Großrazzia durch, bei der insgesamt 17 Objekte durchsucht werden. Diese Durchsuchungen konzentrieren sich auf die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen, was die weitreichende Vernetzung der Verdächtigen in diesen Regionen unterstreicht. Die Suchaktionen umfassen diverse Standorte, darunter den Rhein-Neckar-Kreis, den Landkreis Biberach, Rüsselsheim am Main sowie mehrere weitere Orte in Nordrhein-Westfalen.

Also read Bayer nimmt Herz- und Nierenmedikament Kerendia vollständig vom deutschen Markt

Rolle von Mohammad Al-Saadi und Gruppenstruktur

Laut Angaben der Bundesanwaltschaft kommt Mohammad Al-Saadi, der derzeit in den USA angeklagt ist, eine zentrale Führungsrolle innerhalb der Struktur zu. Al-Saadi gilt den deutschen Ermittlern als eine der maßgeblichen Figuren der Gruppierung Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah, kurz HAYI. Die proiranische Vereinigung trat zunächst öffentlich nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 in Erscheinung. Seit März ist sie den Ermittlungsbehörden zufolge für eine Serie von Anschlägen gegen amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen in Europa verantwortlich. Die enge Bindung zwischen dem in den USA verfolgten Al-Saadi und den in Deutschland festgenommenen Verdächtigen Mostafa Al-R. und Ameer J. deutet auf eine überregionale, koordinierte Terrorstruktur hin, die ihre Kommandokette bis nach Nordamerika verfolgt.

Advertisement

Advertisement

Mutmaßliche Synagogen-Anschläge und Finanzierungsnetz

Die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft beleuchten die konkrete Bedrohungslage, die von der Gruppe ausgegangen sein soll. Bereits Ende 2025 gründeten Mohammad Al-Saadi und Mostafa Al-R. gemeinsam mit weiteren Personen eine eigene Vereinigung, der auch Ameer J. angehörte. Innerhalb dieser Struktur sammelten die Mitglieder Gelder und rekrutierten gezielt weitere Personen für die Durchführung von Sprengstoffanschlägen. Besonders brisant sind die Erkenntnisse zu Attentatsversuchen, die sich in zwei aufeinanderfolgenden Nächenden Ende März ereignet haben sollen. Unbekannte Täter besuchten in diesem Zeitraum Synagogen in Köln sowie in einer weiteren, noch nicht namentlich genannten europäischen Stadt. Die Angreifer brachten vermutlich Sprengsätze an den Gebäuden an, führten die Detonationen jedoch nicht aus. Der genaue Grund, warum die mutmaßlichen Täter ihre Pläne letztlich nicht ausführten, ist den Ermittlern bislang unklar, was die Dynamik der Anschläge offen lässt.

Ermittlungsgrundlagen und rechtliche Verfahrensschritte

Die aktuellen Fahndungsmaßnahmen und die Festnahmen der beiden Männer fußen auf spezifischen Hinweisen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz den Behörden zur Verfügung gestellt hat. Diese Informationsbasis war entscheidend für die präzise Planung der Razzia und die Identifizierung der 17 Durchsuchungsorte. Die rechtliche Aufarbeitung der Festnahmen wird am Donnerstag fortgesetzt, wenn Mostafa Al-R. und Ameer J. einem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. In diesem speziellen Verfahrensschritt erfolgt die förmliche Eröffnung der Haftbefehle durch das zuständige Richtergericht. Das Bundesgerichtshof entscheidet in dieser Anhörung anschließend, ob die beiden Männer in Untersuchungshaft genommen werden oder frei gelassen werden. Die Entscheidung des Richters wird die weitere Strategie der Bundesanwaltschaft und der Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung der HAYI-Gruppierung maßgeblich beeinflussen.