Peter Neumann, Terrorismus-Experte und Professor für Sicherheitspolitik am King's College London, kritisiert in einem ZDF-Interview das deutsche System im Umgang mit Flüchtlingen. Er fordert eine Erhöhung der Integrationsleistung und eine Senkung der Flüchtlingszahlen, um die Entstehung von Terrorismus und Gewaltverbrechen zu verhindern.

Terrorismus -Experte Peter Neumann hat in einem ZDF -Interview über den Anschlag von München gesprochen und das System kritisiert. Er fordert eine Erhöhung der Integration sleistung und eine Senkung der Flüchtlingszahlen. Der Extremismusforscher und Professor für Sicherheitspolitik am King's College London, Peter Neumann , hat in einem Interview im ZDF -„heute journal“ am Donnerstagabend den mutmaßlichen Täter von München analysiert.

Dabei erklärt er auch, was am München sei das Muster zu erkennen, dass viele junge unbegleitete Männer nach Deutschland kommen und in ein System gesteckt werden, in dem sie jahrelang drin seien, so der Experte. Er fügt hinzu: „Wo sie zum Teil keine echte Perspektive im Land bekommen, wo sie auch wenig zu tun haben, keine sinnvolle Tätigkeit ausüben. Das war vielleicht hier nicht der Fall, aber in anderen Fällen ist es so.“ Zudem kritisiert er, dass das System einige Dysfunktionalitäten wie Terrorismus, Gewaltverbrechen und psychische Erkrankungen hervorbringe. Er sieht es als notwendig an, entweder die Integrationsleistung zu erhöhen oder die Zahlen der Flüchtlinge zu reduzieren. Er hält beides für essenziell, denn: „Da, wo wir aktuell sind, mit sehr hohen Zahlen aber nicht genügend Ressourcen, da sind wir eigentlich in der schlechtmöglichsten Situation.“ Als Alice Weidel in der ZDF-Sendung „Kartext“ auf Robert Habeck folgt, kommt es zu einer skurrilen Szene zwischen den Kanzlerkandidaten. Als die Moderatorin wissen will, ob man sich im Politiker-Alltag öfter treffe, verneint Habeck vehement. Bei Spiel darf Scholz nur mit Mimik antworten – bei einer Frage zeigt er keine Reaktion Obwohl Olaf Scholz für sein ruhiges Auftreten bekannt ist, stellen ihn die Kinder der Schulklasse vor eine Herausforderung. Er darf auf ihre Fragen nur mit seiner Mimik antworten. Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München diskutierte Markus Lanz mit seinen Gästen über die Konsequenzen für die anstehende Wahl. Die Journalisten Michael Bröcker und Sabine Rennefanz sowie Philosoph Richard David Precht waren sich einig: Die demokratische Mitte habe versagt. Am Donnerstag waren die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck im ZDF-Format „Klartext“ zu Gast. Die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer konnten den Politikern Fragen stellen. Einer von ihnen grätschte bei jeder Merz' Aussagen immer wieder rein. Pflegeheim-Chef geht Weidel an, da wird die pampig: „Das haben Sie auswendig gelernt“ In der Sendung „Klartext“ des ZDF treibt ein Pflegeheimleiter AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel mit einer Frage in die Enge. Als diese auf ihr Partei-Programm hinweist, hält der Studiogast erneut dagegen. Am Dienstagabend führte ZDF-Talkmaster Markus Lanz in seiner Sendung den FDP-Chef Christian Lindner vor, indem er dessen Aussage über zu wenig Sendezeit im ZDF widerlegte. „Halten Sie Ihren rechten Rand“: Im TV knallt es zwischen Ramelow und Chrupalla Hitziger Schlagabtausch am Mittwochabend in der Sendung „FAKT IST!“ im MDR. Als es um das Thema Wirtschaft und die Steuersätze für die reichsten Menschen in Deutschland geht, knallt es zwischen dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla und Linken-Politiker Bodo Ramelow





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Terrorismus Flüchtlinge Integration Politik München ZDF Peter Neumann

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Experte Peter Knuth: Deutschlands geschönter Solar-Boom - und was die Branche wirklich brauchtDer Solarausbau in Deutschland ist am Boomen - so ist es immer wieder zu lesen. Doch gleichzeitig droht die heimische Branche zu kollabieren. Der angebliche 'Boom' ist kleiner, als er aussieht, schreibt Experte Peter Knuth - und skizziert, was die Branche jetzt benötigt.

Weiterlesen »

Terrorismus in Mali: Nach Abzug des Westens nicht der erwartete ZusammenbruchNach dem Rückzug westlicher Truppen aus Mali hat sich die Sicherheitslage überraschenderweise nicht merklich verschlechtert. Die Zahl der Opfer unter Zivilisten ist in den letzten Jahren sogar gesunken. Experten sprechen von einer Pattsituation, in der weder die Regierung noch die Islamisten die Kontrolle voll übernehmen können. Obwohl die Terrorgefahr weiterhin besteht, zeigt sich, dass die Situation komplexer ist als die gängigen Narrative vorhersagen.

Weiterlesen »

Russischer Staatsangehöriger wegen Terrorismus-Unterstützung festgenommenBeamte des Bundeskriminalamts haben einen russischen Staatsangehörigen festgenommen, der der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland beschuldigt wird. Der Mann soll Spendengelder für den IS gesammelt und an die Gruppe geleitet haben.

Weiterlesen »

Brand bei Münchner Diensthundestaffel: Terrorismus-Experten im EinsatzMehr als 20 Polizeifahrzeuge der Diensthundestaffel in München brannten in der Nacht auf Samstag nieder. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden von der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen und der ZET, der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, übertragen. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um einen vorsätzlich gelegt Brand handelt und sehen Verbindungen zu einer Reihe mutmaßlicher Brandstiftungen in Stadt und Landkreis München.

Weiterlesen »

Der Weg eines Terrorismus: Silke Maier-Witts AutobiografieFünfzig Jahre nach der Beteiligung an der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer erscheint die Autobiografie der ehemaligen RAF-Terroristin Silke Maier-Witt. Das Buch erzählt von ihrem Lebensweg, ihren Motiven, ihrer Reue und dem Versuch, mit ihrer Vergangenheit zu leben.

Weiterlesen »

Mutmaßlicher Anschlag in München: Bayerns oberste Terror-ErmittlerWenn Extremismus-Verdacht besteht, schaltet sich die „Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus“ ein.

Weiterlesen »