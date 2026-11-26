Weil sie mindestens einen Anschlag geplant haben sollen, ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen zwei Iraker. Sie sollen einer Terrorgruppe mit mutmaßlich iranischen Verbindungen nahestehen.

Die Bundesanwaltschaft hat in Heidelberg und Köln zwei mutmaßliche Mitglieder einer islamistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Diese soll unter anderem einen Anschlag auf eine Synagoge in Köln im März geplant haben.

Einer der zwei festgenommenen Iraker soll den Angaben zufolge einen Mann kennen, der bei der islamistischen Terrorgruppierung HAYI eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll und in denund Europa“ gründeten die beiden Männer demnach gemeinsam mit anderen Ende 2025 eine separate Vereinigung. Zu dieser gehöre auch der zweite Festgenommene.

Advertisement

Advertisement

„Die Gruppierung beschaffte sich Gelder und rekrutierte mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen“, heißt es weiter in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Im Auftrag der Vereinigung hätten sich unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt begeben – vermutlich mit Sprengsätzen.