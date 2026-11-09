Terrorverdacht in Krakau: Tödlicher Anschlag mit sechs Toten und Staatsanwaltschaft ermittelt

Polizeiliche Ermittlungen in Krakau: Der 24-jährige Täter tötete sechs Menschen, darunter seine Familie. Die Staatsanwaltschaft prüft Terrorismus. Solidarität zeigt die Stadt.

Die polnische Staatsanwaltschaft ermittelt aufgrund eines brutalen Massakers in Krakau wegen Terrorismus gegen einen 24-jährigen Mann. Das Gewaltverbrechen forderte am Samstag sechs Menschenleben und verletzte zahlreiche weitere Personen schwer. Der Verdächtige wird neben den Opfern des Anschlag s auch beschuldigt, seine eigene Schwester sowie beide Eltern in einem anderen Wohnort erschossen zu haben. Die Behörden stufen die Tat als schwerwiegenden Terrorakt ein, während die Stadt um die trauernden Angehörigen und die betroffene Bevölkerung bangt.

Ermittlungen zum terroristischen Motiv

Der Hauptermittlungsschwerpunkt liegt derzeit auf der Klärung der genauen Umstände und der Identifikation aller beteiligten Personen durch forensische Methoden. Innenminister Marcin Kierwinski gab an, dass der Verdächtige radikal gesinnte Ansichten aufweist und eine starke Faszination für rechtsextreme Ideologien zeigt. Ob diese weltpolitisch motivierten Motive den Ausschlag gaben oder eine andere Triebfeder vorlag, bleibt aktuell noch ungeklärt. Die Spurensicherung an den Tatorten gilt als weitgehend abgeschlossen, um die Beweiskette für das Gerichtsverfahren zu sichern.

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Bluttat auf dem Marktplatz und Flucht

Der bewaffnete Angreifer eröffnete am Samstagfeuer auf dem historischen Marktplatz von Krakau aus einem fahrenden Automobil. Bei dem Anschlag starben zunächst mehrere Personen unmittelbar an der Szene. Später wurden auf einem anderen Standort in der Kleinstadt Ostrowiec Swietokryzskie die Leichen von drei Familienmitgliedern des Schützen gefunden, die ebenfalls erschossen worden sein dürften. Der Mann selbst verursachte während seiner Flucht einen Verkehrsunfall mit seinem Fahrzeug und wurde anschließend von Polizisten überwältigt, wobei er schwere Verletzungen erlitt.

Opferzahlen und internationale Betroffenheit

Die Staatsanwaltschaft berichtete, dass die Opfer an verschiedenen strategischen Punkten der Innenstadt getroffen wurden, darunter im Inneren eines Geschäfts, am Eingang eines Ladens und in der Nähe der Marienkirche. Drei weitere Personen, die offenbar ebenfalls zufällige Opfer waren, starben an einer Straßenkreuzung am Rand des Rynek Glowny. Unter den Toten befinden sich zwei Ausländer, darunter eine Person aus Großbritannien und eine Österreicherin. Die zahlreichen Verletzten stammen ebenfalls aus verschiedenen Ländern, darunter fünf Personen aus Deutschland, Großbritannien, Portugal, Österreich und Russland.

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Landesweite Trauer und offizielle Botschaften

Polen hat eine landesweite Staatstrauer ausgerufen, was tiefgreifende Auswirkungen auf den öffentlichen Alltag und das Medienprogramm hat. Radio- und Fernsehsender passten ihre Sendepläne an und strichen alle Unterhaltungssendungen zugunsten trauerbegleitender Programme. Theater sagten ihre Vorführungen ab, und Konzerte begannen ausschließlich mit einer Schweigeminute. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telegrafierte an seinen polnischen Amtskollegen Karol Nawrocki, um seine aufrichtige Anteilnahme auszudrücken und Deutschland als treuen Partner in der Trauer zu positionieren. Auch Papst Leo XIV. drückte in einer Beileidsnachricht seine tiefe Bestürztheit aus und versprach, die Opfer und deren Angehörige in sein Gebet einzuschließen.

Solidarität der Bevölkerung und Zukunftsperspektiven

Im Zentrum der zweitgrößten polnischen Stadt legten unzählige Bürger Kerzen und Blumen nieder, um den Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Zudem waren Solidaritätskarten mit der französischen Aufschrift "Je suis Krakow" zu sehen, was die internationale Verbundenheit unterstreicht. Für den kommenden Montagabend ist eine große Kundgebung auf dem Hauptmarkt angekündigt, der zum Schauplatz des schrecklichen Massakers wurde. Krakaus Bürgermeister Lukasz Gibala appellierte in sozialen Medien an die Bevölkerung, in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen und zu beweisen, dass Krakau immer eine stolze, gastfreundliche und offene Stadt bleiben wird.