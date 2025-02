Tesla-Aktie auf Verlust-Rallye: Ist BYD die bessere Wahl für Anleger?

Die Tesla-Aktie erlebt einen starken Rückgang, nachdem sie in den letzten fünf Tagen fast 13 Prozent an Wert verloren hat. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wie zum Beispiel die Überbewertung des Marktpotenzials und Unsicherheiten bezüglich staatlicher Anreize für Elektroautos. Gleichzeitig macht der Wettbewerber BYD mit der Integration von KI in sein Fahrerassistenzsystem Furore. Ist BYD die bessere Wahl für Anleger?

Tesla - Aktie befindet sich auf einer wahren Verlust-Rallye. Nach 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen mit Verlusten hat das Papier in den letzten fünf Tagen fast 13 Prozent an Wert eingebüßt. Rund 77,4 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung gingen am zweiten Handelstag der Woche verloren und das Vermögen von Firmenchef Elon Musk sank unter die magische Marke von 400 Milliarden US-Dollar. Nachbörslich zeigt sich, dass die Negativspirale sich auch am Mittwoch fortsetzen könnte.

Die Gründe für den Absturz der Tesla-Aktie sind vielfältig. Analystenhäuser wie Needham bemerkten, dass der Markt erkenne, dass viele Katalysatoren des Marktführers für Elektroautos bereits eingepreist seien. Unter Experten an der Wall Street hat die Tesla-Aktie im Schnitt mit einem Kursziel von 335 US-Dollar kaum noch Raum für Wachstum. Außerdem belasten die Unsicherheiten über staatliche Anreize zum Kauf von E-Autos den Börsenkurs. Und schlussendlich macht auch die chinesische Konkurrenz um BYD den Amerikanern zu schaffen.BYD kündigte kürzlich an, die Künstliche Intelligenz (KI) des chinesischen Start-ups DeepSeek in einige Fahrerassistenzsysteme zu integrieren. Am Mittwochmorgen lag die Aktie bei Tradegate etwa sieben Prozent im Plus. Anleger sollten das Potenzial des Wettbewerbers BYD aber nicht zu hoch bewerten. Auf den zweiten Blick offenbarte die KI von DeepSeek ebenfalls einige Mängel, vor allem im Bereich der Sicherheit. Ob die Integration in die Fahrzeuge von BYD also so reibungslos verläuft, muss sich erst noch zeigen. Bereits Investierte Anleger sollten der Tesla-Aktie also in naher Zukunft eher treu bleiben, immerhin hat das Unternehmen neben Robo-Taxis auch humanoide Roboter in der Entwicklung, die viel Wachstum versprechen. Bevor aber noch viel mehr Musk-Aktien ins Portfolio wandern, sollten Aktionäre die kommenden Wochen abwarten – denn sattelfest ist die Tesla-Aktie momentan ebenfalls nicht.





boerseonline / 🏆 79. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TESLA Aktie BYD KI Elektroautos Wettbewerb Marktkapitalisierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BMW-Aktie uneins: Tesla & BMW klagen gegen EU-ZölleDie Autobauer Tesla und BMW verklagen die Europäische Kommission und schließen sich damit einer wachsenden Zahl chinesischer Autohersteller an, die sich gegen die Strafzölle der Europäischen Union auf Elektrofahrzeuge wehren.

Weiterlesen »

Orsted im Krisenmodus: Abschreibungen drücken Orsted-Aktie, Nordex-Aktie, RWE-Aktie &v Co. ins MinusMilliardenschwere Wertberichtigungen auf Windkraftprojekte in den USA könnten am Dienstag auf die Kurse der europäischen Windenergiebranche drücken.

Weiterlesen »

EU-Automarkt 2024: ACEA-Absatzzahlen bringen VW-Aktie, BMW-Aktie und Mercedes-Aktie unter DruckDie Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr leicht zugelegt.

Weiterlesen »

VW-Aktie, BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: US-Zölle belasten Auto-AktienEin drohender Handelskrieg der USA mit wichtigen Handelspartnern sorgt zum Wochenstart für Kursverluste bei Auto- und Lkw-Aktien.

Weiterlesen »

NASDAQ-Riesen Alphabet-Aktie, Amazon-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. pumpen weiter Milliarden in KIDer DeepSeek-Schock hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und Sorgen um Überbewertungen auf der einen und möglicherweise zu optimistisch eingeschätzte Geschäftsaussichten von NVIDIA & Co. auf der anderen Seite geweckt. Große Tech-Unternehmen haben nun aber Beruhigungspillen verteilt.

Weiterlesen »

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Nach Klage um Gehaltsüberschüsse - Tesla einigt sich auf MillionenvergleichEinigen Tesla-Vorständen wurde eine überhöhte Vergütung vorgeworfen. Nun wurde ein Urteil gefällt. Der Vorstand des E-Autobauers hat einem Vergleich in Höhe von fast einer Milliarde US-Dollar zugestimmt.

Weiterlesen »