Tesla-Aktie überraschend stark: Wachstum trotz europäischer Herausforderungen

Die Tesla-Aktie hat am Donnerstag einen deutlichen Anstieg verzeichnet, trotz Herausforderungen des Unternehmens. Analysten bleiben optimistisch, während sich die Situation im europäischen Markt als besorgniserregend erweist.

Am Donnerstag zeigte sich die Tesla -Aktie überraschend stark und verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg von 5,90 Prozent auf 356,37 US-Dollar an der NASDAQ. Diese positive Entwicklung erfolgte ungeachtet der jüngsten Herausforderungen des Elektroautoherstellers. Das Handelsvolumen war mit über 3,1 Millionen gehandelten Aktien beträchtlich, was das anhaltende Interesse der Investoren unterstreicht.

Die Geschäftszahlen des vierten Quartals zeigten ein moderates Wachstum, wobei der Umsatz auf 25,71 Milliarden US-Dollar stieg, was einer Steigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten bleiben vorsichtig optimistisch und prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,93 US-Dollar je Aktie, bei einem durchschnittlichen Kursziel von 277,71 US-Dollar.Herausforderungen im europäischen Markt Die aktuellen Entwicklungen in Europa bereiten dem Unternehmen jedoch zunehmend Sorgen. Die Zahlen für den Jahresbeginn 2025 zeigen einen dramatischen Einbruch bei den Neuzulassungen. In Deutschland verzeichnete Tesla einen Rückgang von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Noch gravierender ist die Situation in Frankreich, wo die Neuzulassungen um 63 Prozent einbrachen. Auch der schwedische Markt verzeichnete einen deutlichen Rückgang von 44 Prozent. Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung im Automobilsegment, das etwa 70 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht und einen Rückgang von 8 Prozent verzeichnete.





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TESLA AKTIENT WACHSTUM EUROPA Herausforderungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BMW-Aktie uneins: Tesla & BMW klagen gegen EU-ZölleDie Autobauer Tesla und BMW verklagen die Europäische Kommission und schließen sich damit einer wachsenden Zahl chinesischer Autohersteller an, die sich gegen die Strafzölle der Europäischen Union auf Elektrofahrzeuge wehren.

Weiterlesen »

Tesla-Aktie: Chance auf Wachstum nach Trumps Vereidigung?Die Tesla-Aktie hat nach der Wahl von Donald Trump als US-Präsident kräftig an Wert gewonnen. Viele Anleger erwarten nun nach seiner Vereidigung am 20. Januar weitere Kursgewinne. Doch Experten warnen vor Spekulationen und mahnen Anlegern, sich auf das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens zu fokussieren.

Weiterlesen »

Tesla Aktie: Wachstum ohne Substanz?Der US-Elektroautohersteller Tesla verzeichnet in den nordischen Ländern einen deutlichen Rückgang seiner Marktanteile. In Schweden sank die Zahl der Neuzulassungen im Januar um 44 Prozent auf 405 Fahrzeuge

Weiterlesen »

VW-Aktie, BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: US-Zölle belasten Auto-AktienEin drohender Handelskrieg der USA mit wichtigen Handelspartnern sorgt zum Wochenstart für Kursverluste bei Auto- und Lkw-Aktien.

Weiterlesen »

NASDAQ-Riesen Alphabet-Aktie, Amazon-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. pumpen weiter Milliarden in KIDer DeepSeek-Schock hat viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt und Sorgen um Überbewertungen auf der einen und möglicherweise zu optimistisch eingeschätzte Geschäftsaussichten von NVIDIA & Co. auf der anderen Seite geweckt. Große Tech-Unternehmen haben nun aber Beruhigungspillen verteilt.

Weiterlesen »

Orsted im Krisenmodus: Abschreibungen drücken Orsted-Aktie, Nordex-Aktie, RWE-Aktie &v Co. ins MinusMilliardenschwere Wertberichtigungen auf Windkraftprojekte in den USA könnten am Dienstag auf die Kurse der europäischen Windenergiebranche drücken.

Weiterlesen »