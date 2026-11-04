Tesla eröffnet neues Entwicklungszentrum in Berlin für Millioneninvestition

Tesla hat in Berlin-Köpenick ein europäisches Entwicklungszentrum eröffnet. Die Investition beträgt 100 Millionen Euro. Mehr als 250 Ingenieure starten dort zunächst den Betrieb.

Tesla hat am Mittwoch in Berlin-Köpenick sein neues europäisches Entwicklungszentrum offiziell eröffnet. Das Unternehmen verwandelt eine bestehende Fabrikanlage in ein hochmodernes Labor für Material-, Antriebs- und Fahrzeugentwicklung. Der Standort liegt nur wenige Kilometer vom bestehenden Tesla-Werk in Grünheide entfernt und unterstreicht die strategische Bedeutung Deutschlands für den US-Elektroautohersteller.

Zehn Millionen Euro Investitionen in Berlin-Köpenick

Tesla hat für den Aufbau des neuen Engineering Centers insgesamt 100 Millionen Euro investiert. Die ersten Mitarbeiter beginnen ihre Arbeit bereits im Teilbetrieb. In der ersten Ausbaustufe sind mehr als 250 Beschäftigte an dem Standort tätig. Die Ingenieure und Techniker kommen unter anderem aus den bestehenden Einrichtungen in Tilburg in den Niederlanden sowie von anderen Laborstandorten des Unternehmens. Sie testen dort Fahrzeugteile, Airbags und Batteriezellen in einer großen Halle.

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Regierender Bürgermeister Kai Wegner zur Eröffnung

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU war zur Eröffnungsfeier am Mittwochnachmittag erwartet worden. Das neue Zentrum verdeutlicht das langfristige Engagement von Tesla für Deutschland als Innovationsstandort. Elon Musk baut seine einzige Autofabrik in Europa weiter aus, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Die Pläne sehen vor, die Produktion von derzeit geplanten 500.000 Autos im Jahr auf eine Million zu verdoppeln. Diese Ziele wurden bisher noch nicht erreicht.

Expansion auf 500 Mitarbeiter in der zweiten Phase

Die zweite Ausbaustufe des Entwicklungszentrums ist bereits in Vorbereitung. Tesla hat die Genehmigung dafür beim zuständigen Amt beantragt. Sobald diese vorliegt, soll der Standort auf insgesamt rund 500 Ingenieure und Techniker anwachsen. Die Sicherheits- und Forschungstests an den neuen Komponenten werden einen wichtigen Beitrag zur technologischen Weiterentwicklung leisten. Die Lage in der Nähe des Werks in Grünheide ermöglicht enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Produktion.

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Steigende Beliebtheit von Elektroautos in Deutschland

Elektroautos gewinnen in Deutschland weiter an Bedeutung. Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind die gestiegenen Kosten für herkömmlichen Sprit. Viele Konsumenten wechseln daher auf die elektrifizierte Mobilität. Auch die staatliche Förderung spielt eine entscheidende Rolle. Laut Bundesumweltministerium wird die E-Autoprämie stark nachgefragt. Dies unterstützt den Ausbau der Infrastruktur und die Nachfrage nach neuen Modellen.

Zukunftspläne und strategische Ausrichtung

Tesla positioniert sich mit dem neuen Zentrum klar für die Zukunft der E-Mobilität. Die Kombination aus Forschung und lokaler Produktion stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Die Investition in 100 Millionen Euro zeigt den Ernst des Unternehmens. Mit den zusätzlichen Arbeitsplätzen trägt Tesla auch zur regionalen Wirtschaft bei. Die Expansion in Berlin-Köpenick ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verdopplung der Jahresproduktion.