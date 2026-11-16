Tesla erweitert Gigafactory Grünheide für Cybercab-Produktion

Tesla investiert drei Milliarden Euro in die Gigafactory Grünheide zur Herstellung des Robotaxis Cybercab. Der Ausbau schafft Arbeitsplätze und markiert den nächsten Schritt der Expansion in Brandenburg.

Tesla kündigt eine massive Expansion seiner Fertigungsstätten in Grünheide an, um die Produktion des vollautonomen Robotaxis Cybercab aufzunehmen. Der US-amerikanische Elektrokonzern gab am Montag bekannt, dass zunächst drei Milliarden Euro in die Erweiterung der einzigen europäischen Gigafactory fließen werden.

Diese Investition dient dem Bau eines weiteren Produktionsgebäudes, das perspektivisch eine Jahreskapazität von bis zu einer Million Cybercabs ermöglichen soll. Mit diesem Schritt positioniert Tesla seine Niederlassung in Brandenburg als technologisch führendes Zentrum der globalen Fahrzeugherstellung.

Neue Halle und Investitionsplanungen

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Der US-Elektroautobauer plant den Bau einer riesigen neuen Halle nördlich des bestehenden Hauptgebäudes. Diese Struktur soll eine Grundfläche von rund 500.000 Quadratmetern umfassen, was etwa siebzig Fußballfeldern entspricht. Die zukünftige Produktionsstätte wäre damit doppelt so groß wie die aktuelle Hauptfertigungshalle entlang des östlichen Berliner Rings in der Nähe der Abfahrt Freienbrink. Der Genehmigungsantrag für das neue Gebäude soll noch vor Jahresende eingereicht werden. Der offizielle Baubeginn ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant, während die eigentliche Produktion des Robotaxis für das Jahr 2029 angekündigt wurde. Das neue Gebäude wird parallel zum aktuellen Modell Y errichtet, das derzeit dort vom Band läuft.

Politische Zustimmung und Standortvorteile

Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) würdigte die Ankündigung von Tesla als deutliches Signal für den Standort. Sie bezeichnete die Investitionssumme als absoluten Hammer und hob hervor, dass hierzulande oft über den Erhalt der Autoindustrie diskutiert wird, während in Brandenburg diese Zukunft bereits im Hochgeschwindigkeitstempo gebaut werde. Für viele Menschen in der Region eröffne sich damit eine fantastische Entwicklung, die vor sieben Jahren kaum vorhersehbar war. Das Unternehmen betonte zudem, dass neben dem Produktionsgebäude und weiteren Nebengebäuden eine zusätzliche Abwasseraufbereitungsanlage errichtet wird. Diese Maßnahme unterstreiche das Bekenntnis von Tesla zum Standort Berlin-Brandenburg. Während andere Teile der deutschen Autoindustrie mit Personalabbau und Werkschließungen kämpfen, expandiert Tesla in dieser Region weiterhin aggressiv.

Produktionskapazitäten und Personalentwicklung

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In der aktuellen Produktionsphase laufen pro Woche 7000 Fahrzeuge des E-SUV Model Y vom Band. In Kürze soll diese Zahl auf 7500 Einheiten pro Woche steigen, womit die bisherige Kapazitätsgrenze des Werkes erreicht wird. Werkleiter Andre Thierig erklärte, dass sich die Belegschaft bestmöglich darauf vorbereite, um konzernintern den Zuschlag für die weitere Expansion zu erhalten. Die umweltrechtliche Genehmigung, um eine Million Fahrzeuge zu bauen, liege bereits vor. Um die Produktionszahlen zu erhöhen, hatte Tesla im Sommer rund 2000 neue Mitarbeitende eingestellt. Aktuell arbeiten rund 13.000 Menschen in Grünheide, wobei die Hälfte davon aus Berlin und ein Viertel aus Polen stammt. Für den Ausbau der Produktion sucht Tesla unmittelbar mehrere Hundert neue Mitarbeitende in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung, ohne jedoch eine genaue Gesamtzahl der neuen Arbeitsplätze zu nennen.

Finanzielle Ergebnisse und zukünftige Schritte

Die finanzielle Entwicklung des Werkes verläuft positiv. Der Geschäftsbericht der Tesla Manufacturing Brandenburg SE GmbH wies für das Jahr 2025 einen Gewinn von 77,1 Millionen Euro aus, verglichen mit 56,8 Millionen Euro im Vorjahr 2024. Obwohl im Jahr 2025 nur 202.000 Fahrzeuge vom Band liefen und das Modell Y im gleichen Jahr zwar das meistverkaufte E-Auto in Europa war, sank die Produktionsmenge leicht um 9000 Fahrzeuge im Vergleich zu 2024. Dennoch stieg der Gewinn, was auf effizientere Prozesse hindeutet. Seit Inbetriebnahme im Jahr 2022 sind bis März 2026 insgesamt 700.000 Fahrzeuge in Grünheide gefertigt worden. Mit der geplanten Batteriezellenproduktion auf dem rund 300 Hektar großen Werkgelände, die im kommenden Jahr starten soll, dürfte Tesla die Zehn-Milliarden-Euro-Marke bei der Gesamtinvestition erreichen. Nach früheren Schätzungen des Bundeswirtschaftsministeriums liegen bereits rund sechs Milliarden Euro in der Großansiedlung. Die Entscheidung über den weiteren Ausbau liegt laut Werkleiter vorerst in den USA, doch die Produktion des Model Y hat bereits bewiesen, dass Fahrzeugproduktion unter den Rahmenbedingungen in Deutschland gewinnbringend und nachhaltig realisiert werden kann.