Tesla stellt FSD Version 15 vor: Die neue Reality View Funktion macht die Anzeige zum Videospiel. Elon Musk lobt die 3D-Darstellung und kündigt verbesserte Sicherheit an.

Tesla hat am 21. November ein hochkarätiges Software-Update für die Fahrsoftware Full Self-Driving (FSD) in der Version 15 in Nordamerika ausgeliefert. Dieses Update führt die Funktion " Tesla Reality View" ein, die die grafische Darstellung der Fahrzeugumgebung auf den Bildschirmen radikal verändert und stark an eine dreidimensionale Videospiel-Welt erinnert. Der Tesla -Chef Elon Musk äußerte seine Begeisterung über die visuelle Leistung auf seiner sozialen Plattform X, indem er festhielt, dass die Darstellung einem Spiel wie Grand Theft Auto ähnele.

Neue grafische Darstellung in FSD Version 15

Die Kerninnovation der Version 15 besteht in der Umsetzung der "Tesla Reality View", einer Funktion, die es Fahrern ermöglicht, ihre Position und die Umgebung aus einer schrägen, isometrischen Vogelperspektive zu betrachten. Diese Ansicht ahmt die visuelle Ästhetik bekannter Off-Road- und Straßen-Rollenspiele nach, bei denen Fahrzeuge, Gebäude, Fahrbahnen und Hindernisse in einer beeindruckenden 3D-Welt gerendert werden. Durch diese grafische Umwandlung erhalten Nutzer eine intuitive und detaillierte Übersicht über den Straßenverkehr und die Lage ihres eigenen Fahrzeugs im komplexen Geflecht der Infrastruktur.

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Neben der rein visuellen Überarbeitung bietet die aktualisierte Software auch neue interaktive Funktionen. Ein zentrales Feature ist die Fähigkeit des Systems, geplante Fahrmanöver durch schwebende Pfeile auf dem Display zu visualisieren, bevor sie ausgeführt werden. Dies gibt dem Fahrer klare Hinweise darauf, wie das Fahrzeug auf bestimmte Verkehrssituationen reagieren wird. Zudem wird das Parken durch eine neue Funktion erleichtert, bei der der Nutzer einen freien Stellplatz direkt auf dem Bildschirm auswählen kann. Das Fahrzeug führt daraufhin die notwendigen Manöver aus, um diesen gewählten Platz selbstständig und präzise anzusteuern.

Versprechungen zur verbesserten Objekterkennung

Tesla betonen, dass das Update nicht nur optische Neuerungen bringt, sondern die grundlegende Wahrnehmungsfähigkeit des Fahrzeugs erheblich steigert. Die Software ist darauf trainiert, eine breitere Palette an Objekten und Gefahrenquellen genauer zu identifizieren. Dazu zählen nun explizit Tiere, Verkehrsschilder, Schlaglöcher und allgemeine Hindernisse auf der Fahrbahn. Diese verbesserte Erkennung soll dazu dienen, die Fahrzeugsicherheit in verschiedenen Situationen zu erhöhen und unvorhergesehene Ereignisse früher zu antizipieren.

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Zusätzlich sollen adaptive Geschwindigkeitsanpassungen in sensiblen Zonen verbessert werden. Das System soll fortan automatisch langsamer werden, wenn es Blitzanlagen erkennt. Auch in Schulzonen sowie bei schlechten Wetterbedingungen soll die Geschwindigkeitsregulierung präziser funktionieren, um den Schutz von Fußgängern und die Fahrsicherheit insgesamt zu gewährleisten. Tesla gibt an, dass die Software in sicherheitskritischen Situationen im Vergleich zu früheren Versionen um das 25-fache besser abschneidet. Diese spezifische quantitative Angabe stammt jedoch ausschließlich von Tesla selbst und wurde bisher nicht durch unabhängige Tests verifiziert.

Einschränkungen der Autonomie und Rollout-Status

Obwohl die Bezeichnung "Full Self-Driving" auf einen hohen Grad an Autonomie hindeutet, bleibt die Verantwortung beim Fahrer. Die Funktionen erlauben kein völlig autonomes Fahren ohne Aufsicht. Der Fahrer muss jederzeit aufmerksam bleiben und in der Lage sein, jederzeit in das System einzugreifen. Die Technologie unterstützt den Fahrer, ersetzt ihn aber nicht in seiner Pflicht zur aktiven Fahrüberwachung und schnellen Reaktionsbereitschaft auf unerwartete Veränderungen im Straßenverkehr.

Der Ausrollprozess der Version 15 verläuft schrittweise und regional unterschiedlich. Seit dem 21. November ist das Update für ausgewählte Tester in Nordamerika verfügbar. Eine breitere Einführung in den nordamerikanischen Märkten ist für Dezember anvisiert. Für den deutschen Markt gibt es jedoch aktuell noch keinen festen Termin für die Freigabe. Die neue FSD-Version steht deutschen Fahrern in dieser Form noch nicht zur Verfügung, weshalb hier keine direkten Erfahrungen mit den neuen Funktionen gemacht werden können.