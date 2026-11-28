Tesla hat beim Bundeskartellamt die Übernahme des schwäbischen Maschinenbauers Emag angemeldet. Das Unternehmen baut Anlagen für Roboterantriebe und steckt...

Tesla hat beim Bundeskartellamt die Übernahme des schwäbischen Maschinenbauers Emag angemeldet. Das Unternehmen baut Anlagen für Roboterantriebe und steckt selbst tief in der Krise.hat beim Bundeskartellamt ist die Übernahme des Werkzeugmaschinenbauers Emag angemeldet, wie die Behörde am Freitag in ihrer Liste laufender Verfahren mitteilte.

Weitere Angaben machte sie nicht. Emag sitzt im schwäbischen Salach und baut Maschinen und Fertigungssysteme für die Serienproduktion von Metallteilen, darunter Anlagen für Antriebe humanoider Roboter. Für Tesla wäre es der Einstieg in den Werkzeugmaschinenbau. Die Fertigungskapazitäten in Deutschland könnten so über die Autoproduktion hinauswachsen.

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