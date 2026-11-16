Tesla investiert drei Milliarden Euro in Grünheide für Robotaxi-Produktion

Tesla investiert drei Milliarden Euro in seine Grünheide-Fabrik. Die Produktion von bis zu einer Million fahrerloser Robotaxis soll ab 2029 starten und hunderte neue Jobs schaffen.

Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla hat bedeutende Expansionspläne für seinen deutschen Standort in Grünheide bekannt gegeben. Das Unternehmen wird bis zum Jahr 2029 fahrerlose Robotaxis herstellen und plant, drei Milliarden Euro in den Ausbau der Fabrik zu investieren. Diese massive Investition soll die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla -Fabrik in Grünheide bilden, wie das Unternehmen in einer offiziellen Erklärung mitteilte. Die Maßnahmen umfassen nicht nur den Bau neuer Produktionshallen, sondern auch den Aufbau einer zusätzlichen Abwasserbehandlungsanlage und weiterer Nebengebäude.

Produktionsstart von Robotaxis im Jahr 2029

Die Planung sieht vor, dass die Bauarbeiten für die neuen Anlagen bereits in der ersten Jahreshälfte des Jahres 2027 beginnen werden. Die eigentliche Produktion der fahrerlosen Fahrzeuge soll im Jahr 2029 anliefen. Langfristig ist eine Kapazität vorgesehen, die die Herstellung von bis zu einer Million solcher Robotaxis ermöglicht. Diese Fahrzeuge sollen vollständig ohne menschliche Fahrer auskommen und Passagiere autonom an ihr Ziel bringen. Tesla wird den entsprechenden Genehmigungsantrag noch in diesem Jahr bei den zuständigen Behörden einreichen.

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Massiver Personalaufbau und Stellenangebote

Zum Ausbau der Produktionskapazitäten sucht Tesla aktuell mehrere Hundert neue Mitarbeiter für die Bereiche Bau und Fertigungsplanung einzustellen. Dies ergänzt die jüngsten Einstellungen, bei denen der Konzern in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben bereits 2000 zusätzliche Beschäftigte an Bord holen konnte. Die Personalzahl schwankte in der Vergangenheit, da Tesla die Ausbaupläne vorübergehend auf Eis legte, weil die Nachfrage schwach war. Dabei sank die Beschäftigtenzahl zeitweise auf unter 11.000 Mitarbeiter. Zuletzt hat die Nachfrage jedoch wieder angezogen, sodass im Oktober rund 12.600 Menschen am Standort Grünheide arbeiteten.

Ausbau der normalen Fahrzeugfertigung

Neben der Zukunftstechnologie der Robotaxis soll auch die konventionelle Automobilproduktion am Standort signifikant wachsen. Tesla hat sich zum Ziel gesetzt, künftig 7500 Fahrzeuge pro Woche zu produzieren. Dieser Anstieg der Serienfertigung geht einher mit dem Ausbau der Batteriezellfertigung am selben Standort. Die Investition in die Infrastruktur und die Steigerung der Kapazitäten sind zentrale Bestandteile der drei Milliarden Euro, die in das Projekt fließen. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die Fabrik den steigenden Anforderungen und der wachsenden globalen Nachfrage gewachsen ist.

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Politische Reaktionen und wirtschaftliche Bedeutung

Die Ankündigung stieß auf hohe Beachtung bei den politischen Entscheidungsträgern in Brandenburg. Wirtschaftsministerin Martina Klement vom bayerischen Landesverband der CSU kommentierte die Entscheidung als absoluten Hammer. Sie hob die finanzielle Dimension der Investition besonders hervor. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD bezeichnete den Tag als einen großen Tag für das Bundesland Brandenburg. Die politischen Reaktionen unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung, die Tesla für die Region und die deutsche Automobilindustrie besitzt.

Strategische Neuausrichtung nach Marktschwankungen

Die jüngsten Pläne markieren einen Wendepunkt nach einer Phase der Unsicherheit. Während Tesla seine Expansionspläne wegen schwacher Nachfrage zuvor zurückfahren musste, deutet die aktuelle Strategie auf eine erholte Marktlage hin. Die Investition in fahrerlose Fahrzeuge zeigt den Fokus auf hochtechnologische Lösungen und die Automatisierung der Mobilität. Mit der geplanten Produktionskapazität für eine Million Fahrzeuge will sich Tesla als Vorreiter in diesem Segment positionieren. Die Kombination aus der Expansion der normalen Fahrzeugfertigung und dem Einstieg in die Robotaxi-Produktion schafft eine breite technologische Basis.

Auswirkungen auf die Region Grünheide

Die Investitionen wirken sich direkt auf die lokale Wirtschaft und die Beschäftigungssituation in der Gemeinde Grünheide aus. Die Schaffung von hunderten neuen Arbeitsplätzen in Bau und Fertigung bietet der Region eine Perspektive auf nachhaltiges Wachstum. Die zusätzlichen Investitionen in Infrastruktur wie die Abwasserbehandlungsanlage tragen zudem zur lokalen Entwicklung bei. Die Expansion stärkt die Position von Grünheide als wichtigen Standort für die Elektromobilität in Europa. Tesla nutzt das Potenzial des Standorts, um seine globale Produktionskapazität zu erhöhen und sich gegen Wettbewerber auf dem Markt der autonomen Fahrzeuge zu behaupten.