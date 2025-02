Tesla kämpft mit Herausforderungen, aber KI-Potenzial lockt Investoren an

Tesla verpasst im vierten Quartal 2024 Umsatz- und Gewinnziele. Analysten sehen jedoch in KI und autonomer Fahrtechnologie große Chancen für das Unternehmen.

Tesla , die seit Jahren führende Firma im Bereich Elektrofahrzeuge , kämpft aktuell mit mehreren Herausforderungen. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Gewinn von 0,73 US-Dollar je Aktie, was die Erwartungen der Analysten jedoch nicht erfüllte. Der Umsatz lag ebenfalls unter den Prognosen bei 25,71 Milliarden US-Dollar. Auch im Gesamtjahr 2024 fiel Tesla sowohl bei Gewinn als auch Umsatz hinter die Marktschätzungen zurück.

Ein besonders alarmierendes Signal ist der erste Rückgang der Auslieferungen seit mehr als zehn Jahren.Bernard Zambonin, Analyst bei DM Martins Research, beobachtet zudem einen Rückgang der Gewinnmargen bei Tesla, obwohl die Herstellungskosten gesunken sind. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen gezwungen ist, seinen durchschnittlichen Verkaufspreis stark zu senken. Auch die operativen Margen haben nachgelassen und der freie Cashflow ist im vierten Quartal gesunken. Trotz dieser negativen Entwicklungen bleiben viele Tesla-Anhänger optimistisch. Für sie steht der Fokus weniger auf den aktuellen Absatzzahlen, sondern auf dem Potenzial von KI und autonomer Fahrtechnologie. Diese Technologien sollen in Zukunft neue, margenstarke Einnahmequellen für Tesla schaffen. Dan Ives, Tesla-Anwalt und Analyst bei Wedbush, unterstreicht diese Vision: „90% der aktuellen Geschichte dreht sich um KI, autonome Fahrzeuge und Cybercab“, zitiert Zambonin den Analysten. Ives sieht ein Billionen-Dollar-Potenzial in diesen Bereichen. Die Tesla-Aktie hat seit Jahresbeginn an der NASDAQ etwa 12 Prozent an Wert verloren und kostet derzeit 355,84 US-Dollar. Trotz der jüngsten Schwierigkeiten bleibt Zambonin bullish für Tesla. Er warnt davor, dass sich die Konzentration auf kurzfristige Rückschläge die langfristigen Chancen des Unternehmens übersehen lassen könnte. Seine Meinung nach berücksichtigen herkömmliche Bewertungskennzahlen nicht die disruptive Wirkung von Tesla auf die Automobil-, Mitfahr- und Robotikbranche. Zambonin sieht in den aktuellen Turbulenzen eine Kaufgelegenheit.





