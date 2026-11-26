Tesla übernimmt offenbar zahlreiche Beschäftigte des angeschlagenen Maschinenbauers Emag. Der US-Konzern will sich damit Technik für den Bau humanoider Roboter sichern.

Tesla übernimmt offenbar zahlreiche Beschäftigte des angeschlagenen Maschinenbauers Emag. Der US-Konzern will sich damit Technik für den Bau humanoider Roboter sichern.hat sich offenbar in den angeschlagenen baden-württembergischen Maschinenbauer Emag eingekauft.

Rund 220 Mitarbeiter des Unternehmens könnten möglicherweise künftig für den US-Konzern arbeiten, wie die Stuttgarter Zeitung berichtet. Tesla soll vor allem an der Robotertechnik von Emag interessiert sein und mit der Beteiligung den Bau humanoider Roboter voranbringen wollen. Auf die Frage nach einer Stellungnahme reagierte Emag nicht. So still, wie sich das Unternehmen zu den Umständen der Transaktion verhält, hat auch Tesla den vermeintlichen Einstieg vorbereitet.

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So soll im Handelsregister München zunächst eine Vorratsgesellschaft eingetragen und dann vor wenigen Tagen eine Umwandlung in die Tesla Machining Technologies Management SE erfolgt sein, wie Business Insider berichtet. Als Geschäftsadresse ist der Standort von Emag in Salach angegeben, wo Tesla Räumlichkeiten gekauft haben soll. Eine offizielle Bestätigung der Transaktion lag bis Donnerstagabend nicht vor. Medienberichten zufolge beträgt das Grundkapital 120.000 Euro, der Gesellschaftsvertrag ist datiert auf den 17.