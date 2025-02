Tesla Model Y Juniper: Neuer Benchmark in Europa?

Das überarbeitete Model Y ist ab sofort auch in Europa bestellbar. Tesla verspricht ein komfortableres, hochwertigeres und aerodynamischeres Modell, das auch in puncto Reichweite neue Maßstäbe setzen soll. Die neuen technischen Details und die Preise sind noch nicht bekanntgegeben.

Zwei Wochen nach dem Start in Asien ist das überarbeitete Model Y Juniper auch in Europa bestellbar. Wie schon beim Model 3 will Tesla die neue Version des Model Y komfortabler und hochwertiger machen – aber auch teurer. Bleibt das Model Y mit dem Juniper -Update das meistverkaufte Elektroauto der Welt? Nichts weniger als ein neues Benchmark will Tesla auf den Markt bringen – die Ankündigung ist selbstbewusst.

Gewissermaßen auch zu Recht, denn das Model Y war 2023 das meistverkaufte Auto der Welt – Benziner und Diesel inklusive. Noch liegen nicht alle Zahlen vor, ob es dazu auch 2024 gereicht hat, Tesla selbst sieht sich aber auf einem guten Weg. Kein Wunder, dass man da selbstbewusst ist, wenn die überarbeitete Version des Bestsellers ansteht. Die neue, mit der durchgängigen Lichtleiste an den Cybertruck angelehnte Front gefällt vielleicht nicht jedem, soll aber aerodynamischer sein als bisher. Die geschwungene Dachlinie bleibt nahezu gleich, aber auch der neue Kofferraumdeckel, Spoiler und hintere Stoßstange sollen die aerodynamische Effizienz verbessern und für mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten sorgen. Stolz ist Tesla auch auf die LED-Bar hinten. Denn das soll nicht nur die weltweit erste indirekte Beleuchtung in der Autobranche sein, sondern mit 1,60 Metern auch eine der breitesten. Während das eher der Show dient, wurde aber auch an die Funktion gedacht: Die neuen 19-Zoll-Felgen sollen die „eines der effizientesten Räder sein, die Tesla je entwickelt hat“. Und vorne in der Stoßstange gibt es endlich die lange geforderte Front-Kamera, die beim Einparken helfen soll. Damit sie nicht verdreckt, hat sie eine eigene Wischer-Düse und ist auch beheizbar, damit sie nicht beschlägt. Im Innenraum hat Tesla ebenfalls nachgelegt. Es gibt ein neues Lenkrad, aber keine Experimente wie beim Model 3 – der Blinkerhebel bleibt! Außerdem wartet hinten ein Acht-Zoll-Display auf die Mitfahrenden. Die Akustik-Glasfenster und neue Dämmmaterialien machen das Auto bis zu 22 Prozent leiser, und die Klimaanlage muss durch die verbesserte Sonnenreflexion weniger arbeiten. Das Ergebnis: Mehr Komfort, weniger Verbrauch. Das bessere Fahrwerk vom Model 3 Highland soll auch hier – angepasst auf das Model Y – für ein deutlich angenehmeres Fahrverhalten sorgen. Weshalb wir nicht viel zur Technik unterm Blech sagen, ist ganz einfach erklärt: Weil es von Tesla selbst keine bestätigten Infos dazu gibt. Aus chinesischen Zulassungs-Daten ist bekannt, dass der kleine Akku mit LFP-Zellen auf 62,5 kWh kommen soll, der große mit Nickel-haltigen Zellen von LG Energy Solution auf 78,4 kWh. Es ist aber fraglich, ob in Europa genau die gleiche Batterie verbaut wird: Denn das Model Y Long Range mit Allradantrieb soll auf eine WLTP-Reichweite von 568 Kilometern kommen – und das auf den neuen 20-Zoll-Felgen. Genau mit diesen Felgen und diesem Antrieb ist auf der australischen Tesla-Seite von 551 Kilometern die Rede, ebenfalls nach WLTP. Entweder gibt es kleine Unterschiede zwischen den in China und Grünheide gebauten Fahrzeugen, oder der Akku ist anders – denn der WTLP-Test ist in beiden Fällen gleich. Das heißt aber auch, dass das neue Model Y ein gutes Stück weiter kommt als das alte. Bisher waren es bei diesem Antrieb mit den 20-Zöllern 533 Kilometer, jetzt sind es also 35 mehr. Mit den 19-Zöllern waren es bisher 565 Kilometer. Rechnet man auch hier 35 Kilometer dazu, dürfte das neue Model Y knapp auf 600 Kilometer Reichweite kommen – mit Allrad. Das ist bisher der Wert des Hecktrieblers, der künftig also noch weiter kommen dürfte. Allerdings gibt es weder zu den 19-Zoll-Felgen noch dem Hecktriebler neue Daten: Zum Start in Europa ist in der „Launch Series“ nur der Allradler mit der großen Batterie bestellbar. Mit dem Beschleunigungs-Boost kann das Model Y in dieser Version jetzt in 4,3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen, also 0,7 Sekunden schneller – wobei unklar ist, ob es sich bei diesem Wert wirklich um einen stehenden Start handelt oder die amerikanische Messmethode mit rollendem Start. Wo da das neue Performance-Modell landet, ist noch nicht bekannt, das kommt wahrscheinlich erst in ein paar Monaten. Klar ist aber schon jetzt: Mit 201 km/h Topspeed ist das Model Y künftig langsamer, bis jetzt waren 217 km/h möglich. Zu schnell fahren ist aber nicht gut für den Verbrauch: Den gibt Tesla offiziell mit 15,3 kWh/100km an. Für ein Auto dieser Größe ein echt guter Wert. Das wären auch die 250 kW Ladeleistung – wenn sie denn nicht nur ganz kurz, sondern wie bei Hyundai und Kia in dieser Preisklasse deutlich länger anliegen würden. Bisher gibt Tesla nur diese Spitzen-Leistung an, nicht einmal den sonst üblichen Wert für das Laden von zehn auf 80 Prozent. Informationen zur Ladekurve gibt es bisher nicht. Klar ist nur: Auf ein 800-Volt-System hat Tesla verzichtet





