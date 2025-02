Tesla Model Y Juniper vs. BYD Sealion 7: Ein direkter Vergleich von Elektro-SUVs

Der neue Tesla Model Y Juniper trifft auf den BYD Sealion 7: Zwei Elektro-SUVs, die sich in Größe, Preis und Ausstattung ähneln. Ein Vergleich der wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten.

Das neue Tesla Model Y Juniper ist angekommen und stellt eine Herausforderung für den BYD Sealion 7 dar. Sowohl in Größe, Preis als auch Ausstattung ähneln sich die beiden SUV s, doch es gibt einige wichtige Unterschiede. Der BYD Sealion 7 , ein direkter Konkurrent von Musks SUV , kommt aus China und bietet eine sehr ähnliche Konfiguration, allerdings mit einem etwas kleineren Kofferraum und wettbewerbsfähigeren Preisen. Beiden Fahrzeugen wurde eine umfangreiche Überarbeitung spendiert.

Das Tesla Model Y hat eine komplett neue Front- und Heckpartie und wurde in seiner Größe leicht verändert. Die Änderungen an der Größe sollen eine bessere Aerodynamik bewirken (cW sinkt von 0,23 auf 0,22). Das Model Y 'Juniper', wie das Projekt heißt, ist nun 4,79 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,62 Meter hoch, der Radstand beträgt 2,89 Meter. Die Frontscheinwerfer und die Rückleuchten wurden neu gestaltet und verfügen nun über ein einziges Lichtband, was das Gesamtdesign des Wagens auffrischt.Der BYD Sealion 7 besticht mit einer schlichten, aber dennoch persönlichen Ausstattung. Das Design des Armaturenbretts ist, wie auch das Exterieur, vom Meer inspiriert und greift das nautische Thema auf, während das Leder und die weichen Kunststoffe der Polsterung für ein hochwertiges Gefühl sorgen. Ein 15,6-Zoll-Bildschirm, der vertikal und horizontal schwenkbar ist, und eine 10,25-Zoll-Instrumententafel sorgen für ein beeindruckendes Fahrerlebnis. Der Kofferraum ist zwar nicht rekordverdächtig, aber gut nutzbar und bietet ein Volumen, das bei 520 Litern beginnt und 1.789 Liter erreicht, wenn die Rücksitze umgelegt sind. Hinzu kommen die 58 Liter des Frunk, des vorderen Abteils. Im neuen Tesla Model Y dominiert Minimalismus im Innenraum. Wie bei Musks Autos üblich, ist auch der Innenraum absolut minimalistisch gehalten, mit dem neuen großen 15,4-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Er ist die Kommandozentrale des Fahrzeugs, über die alle wichtigen Funktionen gesteuert werden können, vom Infotainment bis zur Komfortsteuerung an Bord, sodass keine herkömmlichen Knöpfe mehr benötigt werden. Das Tesla Model Y verfügt über einen neuen 8-Zoll-Fondmonitor in der Mitte des Vordertunnels, der für die Unterhaltung auf den Rücksitzen bestimmt ist. Von hier aus lassen sich die Klimaanlage und verschiedene Multimedia-Inhalte steuern, darunter auch einige Spiele für die Kleinen (und Großen). Zu den interessantesten Merkmalen gehören schließlich das riesige feste Panoramadach, das dem Innenraum ein Gefühl großer Helligkeit verleiht, und der Kofferraum mit einem wirklich bemerkenswerten Fassungsvermögen: 854 Liter in der 5-Sitzer-Konfiguration und 2.158 Liter in der 2-Sitzer-Konfiguration, die durch die zusätzlichen 117 Liter des Kofferraums ergänzt werden. Doch was ist mit der Technik? Der BYD Sealion 7 ist in drei Varianten namens Comfort, Design und Excellence erhältlich. Die erste Variante ist mit einer 82,5-kWh-Batterie und einem 313 PS starken Elektromotor im Heck ausgestattet und hat eine Reichweite von 482 km im WLTP-Zyklus. Die beiden anderen Versionen hingegen basieren auf einer 91,3-kWh-Batterie und einem Doppel-Elektromotor (mit Allradantrieb) mit einer Gesamtleistung von 530 PS. In diesem Fall beträgt die Reichweite 502 km. Bei beiden Versionen beträgt die Ladeleistung bei Gleichstrom bis zu 230 kW, bei Wechselstrom sinkt sie auf 11 kW.





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Elektroauto Tesla Model Y BYD Sealion 7 SUV Vergleich Technik Ausrüstung Reichweite Batterie Ladegeschwindigkeit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tesla Model Y „Juniper“ in Deutschland ab 60.990 Euro bestellbarKürzlich stellte Tesla die umfassend überarbeitete neue Generation des Model Y vor. Nun startet das Elektroauto-SUV auch in Deutschland.

Weiterlesen »

Tesla Model Y Juniper in Deutschland bestellbar – ab 60.990 Euro für den AllradlerZwei Wochen nach dem Start in Asien ist das überarbeitete Model Y Juniper auch in Europa bestellbar. Wie schon beim Model 3 will Tesla die neue Version des Model Y komfortabler und hochwertiger machen – aber auch teurer.

Weiterlesen »

Live dabei: Deutschland-Premiere des Tesla Model Y JuniperWillkommen zum „eMobility Update” – heute in ganz besonderem Setting und mit einer Spezial-Ausgabe. Denn wir sind exklusiv bei Tesla in Berlin-Schönefeld zu Gast und dürfen einen ersten Blick auf das Facelift des Model Y werfen. Und wir steigen natürlich auch ein.

Weiterlesen »

Tesla Model Y Juniper Update: Neuer Benchmark oder Preisanstieg?Das überarbeitete Tesla Model Y Juniper ist jetzt in Europa verfügbar. Das Upgrade fokussiert sich auf Komfort, Aerodynamik und Leistung, aber auch auf einen höheren Preis. Tesla strebt mit der neuen Version das Ziel an, das Model Y zum meistverkauften Auto der Welt zu machen.

Weiterlesen »

Tesla Model Y (2025): Der Juniper-Innenraum im DetailVW wird bis 2030 35.000 Stellen in Deutschland abbauen, aber ein neuer Bericht zeigt, dass wohl weitere Kostensenkungsmaßnahmen notwendig sind

Weiterlesen »

Tesla startet Produktion des überarbeiteten Model Y „Juniper“ in allen FabrikenTesla hat die Produktion des überarbeiteten Model Y „Juniper“ in allen vier Automobilfabriken des Unternehmens aufgenommen. Das Modell wurde bereits drei Wochen zuvor digital enthüllt und ist ab sofort in allen Märkten bestellbar. Die ersten Auslieferungen sollen im März erfolgen. Besonders auffällig sind die schmalen Scheinwerfer-Einheiten und die durchgängige LED-Lichtleiste an der Front. Technisch hingegen bleibt es bei der 400-Volt-Architektur.

Weiterlesen »