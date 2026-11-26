Berichten zufolge hat Tesla eine Vorratsgesellschaft in Tesla Machining Technologies Management SE umbenannt, deren Sitz mit dem der EMAG-Gruppe übereinstimmt. Die EMAG-Belegschaft wurde bereits informiert, obwohl noch keine offizielle Bestätigung vorliegt. Ein möglicher Fokus liegt auf der Robotik-Technologie von EMAG.

US-Elektroautobauer Tesla steht Medienberichten zufolge möglicherweise vor einem Einstieg bei der Werkzeugmaschinen baugruppe EMAG mit Stammsitz im baden-württembergischen Salach. Wie unter anderemschreibt, wurde eine bestehende Vorratsgesellschaft in Tesla Machining Technologies Management SE umbenannt.

Als Geschäftsanschrift der Gesellschaft ist der EMAG-Stammsitz im Landkreis Göppingen eingetragen. Eine offizielle Bestätigung einer Beteiligung oder Übernahme durch Tesla oder EMAG liegt bislang nicht vor. Die entsprechende Änderung im Handelsregister des Amtsgerichts München erfolgte am 9. November 2026.

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Als geschäftsführender Direktor ist Maximilian Stromberger eingetragen, der bei Tesla für Vertrieb und Fahrzeugauslieferungen in Deutschland verantwortlich ist. Lautwurde die EMAG-Belegschaft am 16. November im Rahmen einer Betriebsversammlung über die möglichen Einstiegspläne informiert. Der Umfang einer möglichen Beteiligung, die finanziellen Konditionen und die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind bislang nicht bekannt.