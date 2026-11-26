Tesla verschmilzt autonomes Fahren und humanoide Robotik. Mit FSD 15 wächst das neuronale Netzwerk auf rund 10 Mrd. Parameter. Menschliche Eingriffe sollen um 96% zurückgehen. Richtig cool ist die gemeinsame visuelle KI für Fahrzeuge, Robotaxis und Optimus. Damit verzahnt Tesla 2 Zukunftsmärkte.

Tesla führt laut einem Research der japanischen Investmentbank Nomura die visuelle KI seiner Fahrzeuge, Robotaxis und humanoiden Optimus-Roboter auf einer gemeinsamen technologischen Plattform zusammen: Seit dem 21.

November 2026 wird die neue Version FSD 15.0.1 ausgerollt. Das zugrunde liegende neuronale Netzwerk soll gegenüber der Vorgängergeneration auf das 10Fache gewachsen sein und nun rund 10 Mrd. Parameter umfassen. Es läuft auf Teslas bestehendem Fahrzeugcomputer AI4.

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Tesla hat ein gemeinsames visuelles KI-System entwickelt, das anhand von Millionen Internetvideos trainiert wurde und sowohl autonomes Fahren als auch humanoide Robotik unterstützen soll. Fahrzeuge und Optimus können damit auf dieselbe technologische Grundlage zur visuellen Wahrnehmung und Interpretation ihrer Umgebung zurückgreifen. Tesla gibt zudem an, dass die Häufigkeit notwendiger menschlicher Eingriffe beim autonomen Fahren um den Faktor 25 gesunken sei. Das entspräche einer Reduktion um 96%.