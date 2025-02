Tesla Steigert Preise für Model S und Model X, Bietet Kostenloses Supercharging Wieder An

Tesla hat die Preise für sein Model S und Model X in Deutschland stark erhöht, sowohl die Basismodelle als auch die leistungsstärkeren Plaid-Varianten sind teurer. Gleichzeitig wird das kostenfreie Laden an den Tesla Superchargern wieder angeboten, allerdings mit Einschränkungen. Die kostenlose Supercharger-Nutzung gilt nur für den Erstkäufer und ist in einigen Märkten, wie den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten, verfügbar.

Tesla hat die Preise für sein Model S und Model X in Deutschland teils deutlich erhöht, was den Basispreis in den sechsstelligen Bereich treibt. Das Model S startet nun bei 109.990 Euro, eine Steigerung von rund 18 Prozent, während das Model X mit 114.990 Euro etwa 15 Prozent teurer ist. Die Plaid-Versionen mit drei Elektromotoren kosten jeweils 10.000 Euro mehr als die Allradler mit zwei Motoren. Während das Model X in den USA um 5.

000 Dollar verteuert wurde, ist es in Polen derzeit nicht mehr erhältlich. Tesla hat jedoch die kostenlose Supercharger-Nutzung für das Model S und Model X wieder eingeführt, zumindest mit Einschränkungen. Die kostenlose Supercharger-Nutzung gilt für den Erstkäufer und ist in den USA, Kanada, Puerto Rico, Europa und dem Nahen Osten verfügbar. Tesla räumt allerdings ein, dass diese Einschränkung in der Vergangenheit nicht immer zuverlässig durchgesetzt wurde, da gebrauchte Model S und Model X mit kostenlosem Supercharging-Angebot auf Gebrauchtwagenbörsen angeboten werden. Firmenwagen und Fahrzeuge, die für gewerbliche Zwecke genutzt werden, wie Taxis, Mitfahrgelegenheiten und Lieferdienste, sind von der Aktion ausgeschlossen. Mit der Rückkehr des kostenlosen Superchargings, obwohl in begrenzter Form, ist die Strategie von Tesla in Bezug auf die Kundenbindung und die Attraktivität seiner Fahrzeuge weiter zu hinterfragen. Elon Musk hatte 2020 das kostenlose Supercharging bis 2016 als „fools“ bezeichnet und behauptete, dass es keine gute Anreizstruktur sei. Er sagte damals, dass es zukünftig für kein Fahrzeug mehr kostenloses Supercharging für immer geben würde. Die Auswirkungen der Preiserhöhungen und des kostenlosen Superchargings auf die Verkaufszahlen sind aufgrund der neuen Auslieferungsstatistik von Tesla schwer zu bewerten. Tesla führt das Model S gemeinsam mit dem Model X und dem Cybertruck nur noch als „Sonstige“ in seiner Auslieferungsstatistik auf





