Tesla verliert an Boden: Chinesische und europäische Hersteller holen auf

Tesla, einst der unangefochtene Marktführer im Bereich Elektroautos, erlebt in den letzten Monaten einen deutlichen Rückgang. Chinesische und europäische Hersteller wie BYD, BMW und Stellantis hingegen belegen mit starkem Wachstum und ambitionierten Zielen ein enormes Potenzial, den US-Konkurrenten bald zu überholen.

2020 war für die gesamte Welt eine herausfordernde Zeit.

Ein bis dahin unbekanntes Virus begann seine globale Ausbreitung und löste nebenbei den schnellsten Börsencrash in der Geschichte aus: Innerhalb von nur 28 Tagen verlor der Aktienmarkt einen erheblichen Teil seiner Wert. Die Elektrifizierung der Automobilindustrie nahm in dieser Periode weiter Fahrt auf. Teslas Ankündigung eines Aktiensplits, der den Kurs zusätzlich beflügelte, deutete auf eine steigende Anzahl neuer Anleger hin, die dem vorherigen Preis nicht mehr gerecht werden konnten. Die Aussicht auf eine Aufnahme in den S&P 500 (was im Dezember schließlich geschah), stimmte die Investoren optimistisch. Insgesamt war es ein erfolgreiches Jahr für den Automobilhersteller des Milliardärs Elon Musk. Heute ist von dieser Euphorie wenig übrig. Im Januar verzeichnete Tesla in fünf europäischen Ländern einen deutlichen Rückgang des Umsatzes. Sogar im US-Bundesstaat Kalifornien, mit 1,7 Millionen Fahrzeugzulassungen im Jahr der größte Automarkt des Landes, sank der Absatz von Tesla um zwölf Prozent. Die letzten Quartalszahlen des in Texas ansässigen Unternehmens verfehlten ebenfalls die Erwartungen der Analysten. Obwohl der Umsatz von Tesla im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 25,7 Milliarden Dollar stieg, erwarteten die Analysten auf der Wall Street eher 27,3 Milliarden Dollar. Der Quartalsgewinn brach hingegen um über 70 Prozent ein. Musk's Nähe zum neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump verstärkte die Spekulationen um die Zukunft von Tesla.Tesla verliert seine Dominanz als E-Autobauer aus mehreren Gründen. Zum einen hat Tesla seit Jahren kein wirklich neues Modell auf den Markt gebracht, sondern lediglich Updates bestehender Modelle. Zum anderen hat Musk wiederholt das „Robotaxi“, ein autonom fahrendes Taxi, angekündigt, doch der Start wurde immer wieder verschoben. Dies lässt viele Anleger daran zweifeln, ob Musks Traum – autonomes Fahren nur mit Kameras statt mit teuren Laser-Sensoren – nicht doch nur eine Utopie ist. Auch die Tatsache, dass der Unternehmer sich international für rechtspopulistische Parteien einsetzt, dürfte dem Ansehen von Tesla geschadet haben.Die Aufmerksamkeit wandert nun auf andere Hersteller. Insbesondere chinesische Produzenten gewinnen an Bedeutung, auch wenn der Absatz in Europa weit hinter den ambitionierten Zielen der Unternehmen zurückbleibt. In China, dem größten Automarkt der Welt, haben heimische Autos den Markt erobert. 2020 lag der Anteil ausländischer Marken bei den Erstzulassungen noch bei 64 Prozent – inzwischen stammen mehr als zwei Drittel aus heimischer Produktion. Dies trifft auch deutsche Automobilhersteller, für die mit China ihr bedeutendster Absatzmarkt schwindet. Die Verschiebung ist besonders im Bereich der E-Autos deutlich. 2024 verfügte mehr als die Hälfte aller in China verkauften Fahrzeuge über einen Hybrid- oder Elektroantrieb. BYD, der chinesische Spitzenreiter unter den Automobilherstellern, meldete für 2024 fast 1,8 Millionen E-Auto-Verkäufe und belegte damit den zweiten Platz der erfolgreichsten Stromer-Produzenten – übertroffen nur von Tesla. Die Frage ist nicht, ob BYD den amerikanischen Konkurrenten überholt, sondern wann: Nur 24.000 E-Autos lagen noch zwischen ihnen. Für 2025 hat sich BYD ambitionierte Ziele gesetzt. 50.000 Neuzulassungen will BYD allein in Deutschland erreichen, nachdem es mit nicht einmal 3000 verkauften Stromern im vergangenen Jahr eher mau ausgesehen hatte.Das ist laut Ferdinand Dudenhöffer, einem Automobil-Experten, nicht unrealistisch. „Technisch sind die BYD-Fahrzeuge sehr weit“, so Dudenhöffer im Gespräch mit FOCUS MONEY. Doch die Wachstumssprünge des Unternehmens legen die Messlatte für die Zukunft auch hoch. „Es gibt viele Beispiele von Politikern in anderen Ländern, die Angst vor Elektrofahrzeugen aus China haben.“ sagt Wang Chuanfu, CEO von BYD. BYD investiert zudem hohe Summen in Europa, um mit Werbung und neuen Führungskräften den Verkauf anzukurbeln. EU-Strafzölle auf chinesische E-Autos erschweren die Situation zusätzlich. Auch der amerikanische Markt bereitet den Chinesen Schwierigkeiten. Anfang Februar hat Trump Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Einfuhren aus China verhängt. Sekundär sind auch deutsche Hersteller betroffen, denn aufgrund des ausbleibenden US-Geschäfts dürften chinesische Autobauer wie BYD noch stärker nach Europa drängen und es den Heimischen schwer machen.Teslas Aktienkurs hat in den vergangenen zwölf Monaten über 70 Prozent zugelegt. Doch es ist nicht sicher, dass das Unternehmen von CEO Wang Chuanfu seine Ziele erreicht. Wang wertet die Zölle vor allem als Bestätigung seines Kurses: „Es gibt viele Beispiele von Politikern in anderen Ländern, die Angst vor Elektrofahrzeugen in China haben“, sagte er 2024. Das ist bei den schlechten Zahlen vom Vormonat kein Kunststück. Doch es könnte ein Anzeichen für den Beginn eines neuen Booms sein





