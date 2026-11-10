Test: BMW 220d Gran Coupé - Sparsamer Diesel mit Fahrspaß

BMW testet das 220d Gran Coupé mit 5,2 Liter Dieselverbrauch auf 100 Kilometer. Der 163 PS starke Motor bietet 400 Newtonmeter Drehmoment für eine Reichweite von 942 Kilometern.

Der deutsche Automobilhersteller BMW hat die Produktion des 220d Gran Coupé neu aufgelegt, um die Nachfrage nach effizienten Luxusfahrzeugen zu bedienen. Das AUTO BILD Testverfahren hat ergeben, dass dieser Viertürer mit einem Zweiliter-Dieselmotor sowohl sportliches Design als auch herausragende Wirtschaftlichkeit vereint. Besonders beeindruckend ist im Testverlauf ein Kraftstoffverbrauch von nur 5,2 Litern Diesel auf 100 Kilometer gemessen worden.

Technische Daten und Motorleistung im Detail

Die technische Grundlage des BMW 220d Gran Coupé bildet ein Zweiliter-Dieselmotor, der mit moderner 48-Volt-Mildhybridtechnik ausgestattet ist. Dieser Antriebsstrang leistet netto 163 PS und generiert ein kräftiges Drehmoment von 400 Newtonmetern, das für eine zügige Beschleunigung sorgt. Die Fahrleistung wird durch ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe auf die Vorderräder übertragen, was dem Fronttriebler ein dynamisches Fahrgefühl verleiht.

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In puncto Beschleunigung legt der BMW 220d Gran Coupé von 0 auf 100 km/h in exakt 7,6 Sekunden zu. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 226 km/h, was dem Fahrzeug einen sportlichen Charakter im Geschwindigkeitsbereich verleiht. Die Kombination aus Mildhybridtechnologie und dem effizienten Dieselmotor ermöglicht es, die gesetzlichen Emissionsstandards einzuhalten, ohne auf Leistung verzichten zu müssen.

Verbrauchswerte und Reichweitenberechnung

Der im AUTO BILD Test erzielte Wert von 5,2 Litern Diesel auf 100 Kilometer ist für diese Fahrzeugklasse besonders bemerkenswert. Auf Basis des tankvolumens von 49 Litern ergibt sich daraus eine rechnerische Reichweite von 942 Kilometern. Diese hohe Reichweite ist ein entscheidendes Argument für Vielfahrer, die lange Strecken ohne häufige Tankstopps zurücklegen müssen und dabei Kosten sparen wollen.

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Die Effizienz des Antriebsstrangs wird durch die intelligente Steuerung der Mildhybridfunktion unterstützt, die insbesondere im Stadtverkehr und beim Bremsvorgang Energie zurückgewinnt. Dieser Aspekt trägt dazu bei, den Gesamtverbrauch niedrig zu halten und die Fahrbarkeit des Fahrzeugs in unterschiedlichen Verkehrssituationen zu optimieren. Die Technologie zeigt somit, wie moderne Verbrennungsmotoren durch Elektrokompontenten verbessert werden können.

Fahrdynamik und Fahrerlebnisse auf der Straße

Nicht nur bei den Verbrauchswerten, sondern auch bei der fahrdynamischen Abwicklung überzeugt das BMW 220d Gran Coupé in der Praxis. Die Lenkung arbeitet direkt und präzise, was dem Fahrer ein hohes Maß an Kontrolle und Rückmeldung über den Straßenbelag bietet. Das Fahrwerk ist sportlich-straff abgestimmt, ohne dabei die Fahrkomfort-Ansprüche der Marke BMW zu vernachlässigen oder unkomfortabel zu werden.

Ein kleiner Kritikpunkt im Testverlauf betrifft das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, das gelegentlich beim Rangieren und im Stop-and-go-Verkehr mit kleinen Rucklern reagiert. Dennoch bleibt die Gesamtbewertung der Fahreigenschaften positiv, da der Antriebsstrang im Normalbetrieb flüssig und kraftvoll arbeitet. Die Kombination aus sportlichem Chassis und dem kräftigen Dieselmotor sorgt für überraschend viel Fahrspaß auf der Strecke.

Praktischer Nutzen, Preis und Zielgruppe

Design und Praktikabilität stehen beim BMW 220d Gran Coupé in einem Spannungsfeld. Die flache Dachlinie sieht optisch ansprechend aus, kostet jedoch im Fond reichlich Kopffreiheit. Erwachsene mit einer Körpergröße über 1,80 Metern sitzen hier eher unbequem, was die Eignung des Fahrzeugs als rein sportliches Coupé unterstreicht. Der Kofferraum fällt mit einem Volumen von 360 Litern eher klein aus und bietet für große Familien oder viel Gepäck nicht ausreichend Stauraum.

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Der Preis des BMW 220d Gran Coupé startet bei 44.700 Euro, wobei der spezifische Testwagen sogar mit 52.700 Euro zu Buche zu schlagen kam. Wer mit dem knappen Platzangebot und dem hohen Preisniveau leben kann, erhält ein gelungenes Fahrzeug für lange Strecken. Der Test zeigt, dass der Kraftstoffvorrat durch den sparsamen Motor effizient genutzt wird, was die hohen Anschaffungskosten teilweise kompensieren kann. Das AUTO BILD Fazit bestätigt somit die Tauglichkeit als Langstrecken-BMW für Individualisten.