Test: Dacia Spring II bietet mehr Komfort für 17.900 Euro

Der neue Dacia Spring verbessert Komfort, Platz und Verbrauch. Mit 17.900 Euro und 250 km Reichweite ist er die günstige Elektro-Lösung für den Alltag.

Der neue Dacia Spring der zweiten Generation tritt an, um seine Herkunft als reines Billigauto hinter sich zu lassen. Mit einem Einstiegspreis von 17.900 Euro positioniert sich das Fahrzeug nun als attraktive Alternative für den städtischen Alltag. Der Vorgänger war zwar preiswert, doch bei Komfort, Platzangebot und Verarbeitung mussten Käufer deutliche Abstriche hinnehmen. Jetzt legt der Hersteller nach, ohne das Budget zu sprengen.

Äußeres Design und Innenraumgestaltung

Schon auf den ersten Blick wirkt das neue Modell deutlich erwachsener und moderner. Statt der zuvor dominierenden rundlichen Formen setzen die Designer jetzt auf klare Kanten und einen robusten optischen Auftritt. Diese äußere Überarbeitung ist notwendig, um im wettbewerbsintensiven Markt der Kompaktklasse standhalten zu können. Die Frontpartie wirkt dabei massiver und selbstbewusster als bei der ersten Generation.

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Innen bleibt die Philosophie der spartanischen Ausstattung erhalten. Das Fahrerhaus ist überwiegend mit Hartplastik verkleidet, was an den günstigen Preis erinnert. Dennoch hat sich die Qualität verbessert. Die Verarbeitung ist solide, und es klappelt oder rappelt nichts im Fahrzeuginneren. Dacia hat hier an der Schraube gedreht, um das Vertrauen in die Langlebigkeit zu stärken. Fahrer und Beifahrer profitieren von einer spürbar luftigeren Sitzposition.

Der Raumgewinn ist nicht nur optisch, sondern auch messbar. Der Innenraum ist um elf Zentimeter breiter geworden, was besonders den Insassen zugutekommt. Auch der Kofferraum hat an Volumen gewonnen. Für den täglichen Einkauf und kurze Pendelstrecken reicht das Platzangebot locker aus. Für einen längeren Familienurlaub mit viel Gepäck wird es im hinteren Bereich jedoch eng. Die Priorität lag klar auf der Verbesserung der grundlegenden Lebensqualität im Auto.

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Fahrverhalten und Leistungsdaten

Wie fährt sich das neue Kleinauto im Vergleich zum Vorgänger? Die Antwort ist eindeutig: Deutlich besser. Das Fahrwerk federt Unebenheiten der Straße nun komfortabler ab, und die Geräuschkulisse im Inneren ist gedämpfter. Nur bei größeren Schlaglöchern und hohen Bodenschwellen poltert es weiterhin ordentlich durch. Dies ist bei diesem Preissegment jedoch zu erwarten und akzeptabel. Die Lenkung reagiert jetzt direkter auf die Eingaben des Fahrers.

Doch trotz der direkten Reaktion bleibt die Lenkung etwas gefühllos. Es mangelt an der Feinjustierung, die man von teureren Marken kennt. Der Elektromotor leistet 82 PS. Diese Leistung reicht für die Stadt völlig aus. Auf der Landstraße geht es dagegen eher gemütlich voran. Die Höchstgeschwindigkeit liegt jetzt bei 130 km/h. Damit ist das Fahrzeug auch für Überholmanöver auf Landstraßen geeignet, ohne übermäßig anzustrengen.

Dieses Fahrverhalten ist Teil einer gezielten Strategie von Dacia. Der Hersteller will kein Sportauto sein, sondern ein zuverlässiges Arbeitspferd. Die Komponenten sind robust und auf Langlebigkeit ausgelegt. Der Fokus liegt auf der alltäglichen Tauglichkeit. Wer schnelle Beschleunigungen sucht, ist hier falsch. Wer ein solides Gefährt für den Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt braucht, findet hier eine gute Lösung.

Verbrauch, Reichweite und Laden

Richtig überzeugen kann der Dacia Spring beim Stromverbrauch. Auf unserer Testrunde zeigte das Bordcomputer nur 11,2 kWh auf 100 Kilometer an. Der Hersteller selbst gibt konservativere 12,7 kWh an. Beide Werte sind herausragend für eine Elektroauto-Klasse in dieser Größe. Niedriger Verbrauch bedeutet direkte Kostenersparnis für die Fahrer.

Die Batterie fasst 27,5 kWh. Dacia gibt an, dass das Fahrzeug damit rund 250 Kilometer weit reichen soll. Bei guten Bedingungen und schonender Fahrweise erscheint dieser Wert durchaus realistisch. Dies deckt die meisten täglichen Pendelstrecken in der Stadt ab. Die Reichweite ist für den urbanen Raum völlig ausreichend. Wer weite Strecken zurücklegt, muss öfter laden, spart aber trotzdem im Vergleich zu Benzinern.

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Auch beim Laden hat sich technisch viel getan. Serienmäßig ist jetzt eine Leistung von 6,6 kW möglich. Das beschleunigt den Ladevorgang an der heimischen Wallbox im Vergleich zum Vorgänger spürbar. Gegen Aufpreis stehen sogar 11 kW zur Verfügung. Dies ist ideal für Besitzer einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Am Schnelllader sind 50 kW möglich. So lässt sich die Batterie während einer kurzen Pause schnell nachladen.

Fazit und Marktanalyse

Der neue Dacia Spring ist ein großer Schritt nach vorn für den rumänischen Konzern. Er fährt komfortabler, bietet mehr Platz und verbraucht erstaunlich wenig Strom. Diese Kombination aus Effizienz und Praktikabilität ist sein größter Vorteil. Die Ausstattung bleibt einfach, und das Fahrwerk ist an der einen oder anderen Stelle noch etwas ruppig. Für den Preis ist dies jedoch in Ordnung.

Für einen Einstiegspreis von 17.900 Euro gibt es jetzt deutlich mehr Auto als bisher. Das ist gerade mal 1000 Euro mehr als beim Vorgänger. Man zahlt also kaum mehr Geld, bekommt aber eine deutlich besseres Produkt. Dacia hat es geschafft, die Schwächen der ersten Generation zu adressieren. Die Verarbeitung ist besser, der Platz ist größer und die Reichweite stimmt.

Wer einen günstigen Elektro-Flitzer für den Alltag sucht, sollte sich den Spring genauer ansehen. Die Kombination aus niedrigen Anschaffungskosten und geringen Betriebskosten ist schwer zu schlagen. Der Markt für günstige E-Mobile wird größer. Der Spring ist ein wichtiger Treiber dieser Entwicklung. Er macht Elektromobilität für eine breitere Bevölkerungsschicht zugänglich.

Die Antwort auf die Frage, ob das Auto gut ist, lautet ja. Es ist ein durchdachtes Konzept. Es opfert nichts Wesentliches für den Preis, sondern verbessert das Gesamtpaket. Dacia zeigt damit, dass man auch ohne Luxus ein hochwertiges Gefühl vermitteln kann. Die zweite Generation ist ein Erfolg. Sie bestätigt die Strategie des Herstellers, Mobilität bezahlbar zu halten. Für Verbraucher ist das ein Grund zur Freude.