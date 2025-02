Test der Powerbeats Pro 2: Apple Sports-Kopfhörer für das ultimative Training

Die neuen Powerbeats Pro 2 von Beats by Dre bieten eine bemerkenswerte Weiterentwicklung der Sport-Kopfhörer. Mit verbesserter Passform, integrierter Herzfrequenzmessung und ausgezeichnetem Klang überzeugen sie als idealer Trainingspartner.

Die neuen Powerbeats Pro 2 von Beats by Dre, einem Unternehmen der Apple Gruppe, bieten eine grundlegende Weiterentwicklung der Sport-Kopfhörer . Ab dem 11. Februar sind die neuen Produkte für 299,95 Euro über Apple bestellbar, die Auslieferung erfolgt ab dem 13. Februar. spot on news erhielt vorab die Möglichkeit, die Powerbeats Pro 2 zu testen. Bereits beim ersten Tragen fällt der verbesserte Tragekomfort auf.

Die neu gestalteten Ohrbügel aus Nickel-Titan-Legierung umschließen das Ohr weicher als beim Vorgängermodell. Selbst bei intensiven Sprungübungen oder schnellen Richtungswechseln bleiben die Kopfhörer sicher an Ort und Stelle. Allerdings können Brillenträger die Bügel als störend empfinden, ebenso bei Helmen oder Caps. Die Gewichtsreduktion ist ebenfalls spürbar. Im Vergleich zu den ersten Powerbeats Pro sind die neuen Kopfhörer gut 20 Prozent leichter, was sich besonders bei längeren Trainingseinheiten bemerkbar macht. Die verbesserte Belüftung verhindert effektiv das unangenehme Wärmegefühl, das bei vielen In-Ears während schweißtreibender Workouts entsteht.Die größte Innovation ist die integrierte Herzfrequenzmessung. Im Test lieferten die optischen Sensoren erstaunlich genaue Werte, die nahezu verzögerungsfrei in kompatible Fitness-Apps übertragen wurden. Der Vergleich mit einer Pulsuhr zeigte nur minimale Abweichungen. Praktisch ist die Einsparung des zusätzlichen Brustgurts oder der Sportuhr. Klanglich überzeugt der neue H2 Chip. Der Bass ist druckvoll, ohne zu dominant zu werden, Stimmen sind klar verständlich und die Höhen sind präzise. Das Active Noise Cancelling filtert Umgebungsgeräusche effektiv heraus, was beim Training im Fitnessstudio besonders vorteilhaft ist. Der Transparenzmodus lässt sich per Knopfdruck aktivieren und ermöglicht ein sicheres Workout im Straßenverkehr. Die versprochene Akkulaufzeit von zehn Stunden erreichte die Kopfhörer im Test problemlos. Mit dem Ladecase sind theoretisch bis zu 45 Stunden möglich. Die neue kabellose Ladefunktion des Cases ist eine willkommene Ergänzung, auch wenn sie die Ladezeit im Vergleich zum Lightning-Kabel deutlich verlängert.Beats legt erstmals fünf verschiedene Ohreinsatzgrößen bei. Die zusätzliche XL-Variante ist besonders für größere Ohren ein Gewinn. Die Bedienelemente reagieren präzise, die Lautstärkewippe lässt sich auch mit verschwitzten Fingern gut bedienen. Mit 299,95 Euro sind die Powerbeats Pro 2 allerdings kein Schnäppchen. Für das Geld erhält man aber einen durchdachten Trainingspartner, der in puncto Klang, Komfort und Funktionalität kaum zu kritisieren ist. Brillenträger sollten die Geräte jedoch vorher einmal testen, ob sie nicht doch als störend empfunden werden. Angeboten werden die Powerbeats Pro 2 in den Farben Diamantschwarz, Treibsand, Hyperviolett und Leuchtorange. Wer regelmäßig trainiert und Wert auf guten Sound legt, macht mit dieser Investition ganz bestimmt nichts falsch.





